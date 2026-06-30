Llegan a España, en un avión del Ejército del Aire, 20 niños de Gaza enfermos

Madrid, 30 jun (EFE).- El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a España a 20 niños enfermos de Gaza y a sus familiares ha aterrizado en torno a las cinco de la mañana de este martes en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Se trata de un A330 configurado y medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), según ha informado el Ministerio de Defensa, que ha desarrollado la operación de forma conjunta con el de Sanidad para ofrecer tratamientos a los niños que padecen distintas patologías. Se trata de la sexta operación llevada a cabo en los últimos 18 meses.

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En el traslado de los menores han participado miembros de la UMAER con intensivistas pediátricos y enfermeros, entre otras especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). EFE