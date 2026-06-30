Espana agencias

Llegan a España, en un avión del Ejército del Aire, 20 niños de Gaza enfermos

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a España a 20 niños enfermos de Gaza y a sus familiares ha aterrizado en torno a las cinco de la mañana de este martes en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Se trata de un A330 configurado y medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), según ha informado el Ministerio de Defensa, que ha desarrollado la operación de forma conjunta con el de Sanidad para ofrecer tratamientos a los niños que padecen distintas patologías. Se trata de la sexta operación llevada a cabo en los últimos 18 meses.

PUBLICIDAD

En el traslado de los menores han participado miembros de la UMAER con intensivistas pediátricos y enfermeros, entre otras especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Máximo Caballero, arquitecto: “Esta es la única manera de evitar las humedades en una casa”

El experto evidencia en redes sociales un problema habitual con una solución que suele pasar desapercibida

Máximo Caballero, arquitecto: “Esta es la única manera de evitar las humedades en una casa”

Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

El coronel Paweł Szota dio su primera entrevista desde que asumió la dirección de la Agencia de Inteligencia Exterior (AW) con el medio polaco Rzeczpospolita

Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

La Aemet no descarta que la segunda ola de calor del verano empiece a finales de esta semana: estas son las regiones más afectadas

Los meteorólogos esperan un nuevo ascenso térmico generalizado que empezaría el viernes y podría dar lugar a “otro episodio de temperaturas muy altas”

La Aemet no descarta que la segunda ola de calor del verano empiece a finales de esta semana: estas son las regiones más afectadas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Exteriores eleva a 18 los españoles fallecidos y a 144 los desaparecidos en el doble terremoto de Venezuela

El último balance de Exteriores cifraba en 17 los españoles que han perdido la vida por causa del doble seísmo y en 138 los desaparecidos

Exteriores eleva a 18 los españoles fallecidos y a 144 los desaparecidos en el doble terremoto de Venezuela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

Polonia advierte de la amenaza de los “hombrecillos verdes”, los militares rusos escondidos en países de la OTAN sin insignias ni identificación

El chef vasco Íñigo Urrechu pierde su batalla legal contra el municipio más rico de España: no podrá poner pérgolas en la terraza de su restaurante de Pozuelo

Víctor de Aldama, un empresario “efervescente” para Hacienda que no tributa IRPF desde 2015 y que dejó de ingresar 2,22 millones en impuestos el año que se forró con las mascarillas

Así encajan los 25 nuevos imputados en la causa de Leire Díez: el mapa de cargos públicos, empresarios y directivos que dibuja la investigación

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

ECONOMÍA

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de junio

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

DEPORTES

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo