Lazar Mutic vuelve a la Liga ACB y ficha por el MoraBanc

Andorra La Vella, 30 jun (EFE).- Lazar Mutic, ala pívot bosnio, vuelve a la Liga ACB y ficha por el MoraBanc Andorra, de la Liga Endesa, con un contrato de una temporada.

El jugador, nacido en Banja Luka hace 27 años, se convierte en el segundo fichaje del club del Principado después de la llegada de Owen Aquino.

PUBLICIDAD

La nueva incorporación llega del Lietkabelis Panevezys lituano donce jugó está temporada en la competición doméstica y también en la EuroCup, según anunció el club.

Mutic, puede jugar de alero y de ala pívot, llegó en el 2013 al Real Madrid para jugar en la categoría cadete desde el KK Basket de su país. En el 2015 se proclamó campeón de España con el club blanco y también de Europa sub-16 con Bosnia y Hercegovina. Después de formarse en el Real Madrid fichó por el Baloncesto Torrelodones, de Madrid.

PUBLICIDAD

En el verano del 2017 se incorporó al UCAM Murcia y allí alternó el segundo equipo con el primero. En su primera temporada promedió 7,3 puntos, capturó 6 rebotes y sumó 7,3 de valoración. En la siguiente temporada anotó 8,2 puntos, 6,1 rebotes y 8,3 de valoración.

Su siguiente proyecto fue el Delteco GBC de la LEB Oro y allí consiguió el ascenso a la Liga ACB con 2,1 puntos, 1,5 rebotes y 1,5 de valoración con 7 minutos de media.

PUBLICIDAD

En el 2020 emigró al Bàsquet Manresa de la Liga ACB y allí también estuvo a caballo del CB Artés de Liga EBA y el primer equipo del Manresa.

Un año después fichó por el Tau Castellón de LEB Oro substituyendo al lesionado Romà Bas. Sus siguientes proyectos deportivos fueron en el CB Marbella de LEB Plata, el CB Almansa de LEB Oro y después ya dejó España para incorporarse al Okapi Aalstar de la BNXT League.

PUBLICIDAD

En el verano del 2025 dio el salto al Lietkabelis Panevezys lituano y el curso pasado jugó 41 partidos en la competición doméstica con 7,2 puntos, 3,6 rebotes y 8,2 de valoración. En la EuroCup, 17 partidos con 5,3 puntos, 4,1 rebotes y 4,2 de valoración.

"Lazar es un jugador que nos aportará versatilidad ya que puede ocupar diferentes posiciones y adaptarse a muchas situaciones de juego. Más allá de su capacidad anotadora destaca especialmente por su intensidad y dureza defensiva", aseguró Jordi Ardèvol, el nuevo director deportivo del MoraBanc, que ya tiene su segundo fichaje desde su llegada.

PUBLICIDAD

"Ha construido su carrera paso a paso, ganándose cada oportunidad hasta llegar a la ACB y eso es una característica que valoro mucho. Llega con mucha ambición y ganas de continuar creciendo. Esperamos que su energía y ese carácter ayuden también al colectivo. Tiene un grado de madurez muy importante fruto de la trayectoría que ha vivido", sentenció.

1011857 EFE

vds/and/fc