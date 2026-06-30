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La reserva hídrica desciende por sexta semana y se encuentra al 78,4 % de su capacidad

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Madrid, 30 jun (EFE).- La reserva hídrica en los pantanos españoles vuelve a descender por sexta semana consecutiva y se encuentra al 78,4 % de su capacidad, acumulando actualmente 43.955 hectómetros cúbicos de agua, tras perder en esta última semana 960 hm3.

De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado "considerablemente" a la vertiente Atlántica que acumula actualmente 33.656 hm3 y han sido escasas en la vertiente Mediterránea (10.299 hm3).

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La máxima se ha producido en San Sebastián con 39,9 litros por metro cuadrado.

La reserva hídrica total en los embalses es de 56.043 hm3, y actualmente acumula 3.086 hm3 más en relación al año anterior (40.869 hm3) y 10.047 hm3 más que la media de los últimos diez años, según el Miteco.

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Gracias a las generosas lluvias de los primeros meses de este año, las 16 cuencas se encuentran actualmente por encima del 50 %, incluso la del Segura, siempre deficitaria ya en esta época del año, que se encuentra al 58,5 %.

Esta semana solo se mantiene el nivel de reserva hídrica en la cuenca del Cantábrico Oriental que está al 80,8 %.

Sin embargo, con la entrada del verano y las altas temperaturas, el nivel de agua ha descendido en las cuencas internas del País Vasco (4,8 %); Miño-Sil (2,7 %); Ebro (2,7 %); Duero (2,3 %); Cantábrico Occidental (2,2 %); Tajo (2,2 %); Galicia Costa (1,5 %); Guadiana 1 %); Guadalquivir (1 %).

Asimismo, ha bajado el nivel de reserva en las cuencas internas de Cataluña (1,3 %); Mediterránea Andaluza (0,9 %); Júcar (0,9 %); Tinto, Odiel y Piedras (0,8 %); Guadalete-Barbate (0,8 %); Segura (0,6 %).

El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico oriental

73

59

80,8 %

Cantábrico occidental

490

410

83,7 %

Miño-Sil

3.030

2.411

79,6 %

Galicia Costa

684

474

69,3 %

Cuencas internas del País Vasco

21

18

85,7 %

Duero

7.602

6.311

83,0 %

Tajo

11.056

8.008

72,4 %

Guadiana

9.538

7.746

81,2 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

187

81,7 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.398

84,7 %

Guadalquivir

8.030

6.634

82,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

874

74,4 %

Segura

1.140

667

58,5 %

Júcar

2.846

1.827

64,2 %

Ebro

7.802

6.313

80,9 %

Cuencas internas de Cataluña

677

618

91,3 %

TOTAL

56.043

43.955

78,4 %

EFE

lul/crf

(infografía)

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