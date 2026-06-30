La reserva hídrica desciende por sexta semana y se encuentra al 78,4 % de su capacidad

Madrid, 30 jun (EFE).- La reserva hídrica en los pantanos españoles vuelve a descender por sexta semana consecutiva y se encuentra al 78,4 % de su capacidad, acumulando actualmente 43.955 hectómetros cúbicos de agua, tras perder en esta última semana 960 hm3.
De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado "considerablemente" a la vertiente Atlántica que acumula actualmente 33.656 hm3 y han sido escasas en la vertiente Mediterránea (10.299 hm3).
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La máxima se ha producido en San Sebastián con 39,9 litros por metro cuadrado.
La reserva hídrica total en los embalses es de 56.043 hm3, y actualmente acumula 3.086 hm3 más en relación al año anterior (40.869 hm3) y 10.047 hm3 más que la media de los últimos diez años, según el Miteco.
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Gracias a las generosas lluvias de los primeros meses de este año, las 16 cuencas se encuentran actualmente por encima del 50 %, incluso la del Segura, siempre deficitaria ya en esta época del año, que se encuentra al 58,5 %.
Esta semana solo se mantiene el nivel de reserva hídrica en la cuenca del Cantábrico Oriental que está al 80,8 %.
Sin embargo, con la entrada del verano y las altas temperaturas, el nivel de agua ha descendido en las cuencas internas del País Vasco (4,8 %); Miño-Sil (2,7 %); Ebro (2,7 %); Duero (2,3 %); Cantábrico Occidental (2,2 %); Tajo (2,2 %); Galicia Costa (1,5 %); Guadiana 1 %); Guadalquivir (1 %).
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Asimismo, ha bajado el nivel de reserva en las cuencas internas de Cataluña (1,3 %); Mediterránea Andaluza (0,9 %); Júcar (0,9 %); Tinto, Odiel y Piedras (0,8 %); Guadalete-Barbate (0,8 %); Segura (0,6 %).
El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico oriental
73
59
80,8 %
Cantábrico occidental
490
410
83,7 %
Miño-Sil
3.030
2.411
79,6 %
Galicia Costa
684
474
69,3 %
Cuencas internas del País Vasco
21
18
85,7 %
Duero
7.602
6.311
83,0 %
Tajo
11.056
8.008
72,4 %
Guadiana
9.538
7.746
81,2 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
187
81,7 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.398
84,7 %
Guadalquivir
8.030
6.634
82,6 %
Mediterránea Andaluza
1.174
874
74,4 %
Segura
1.140
667
58,5 %
Júcar
2.846
1.827
64,2 %
Ebro
7.802
6.313
80,9 %
Cuencas internas de Cataluña
677
618
91,3 %
TOTAL
56.043
43.955
78,4 %
EFE
lul/crf
(infografía)
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