La delantera Marisa García (Real Madrid) firma con el Dépor hasta 2028

A Coruña, 30 jun (EFE).- La delantera Marisa García, que esta temporada jugó en el Dépor Abanca cedida por el Real Madrid, se ha comprometido con el club gallego hasta junio de 2028, con posibilidad de ampliación, informó este martes la entidad deportivista.

Durante su primer curso como deportivista, la atacante, que el pasado 22 de junio cumplió 20 años, participó en 26 encuentros de Liga F, 12 de ellos como titular.

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“Más allá de los números, dejó muestras de su talento, personalidad y compromiso, cualidades que han convencido al RC Deportivo para seguir apostando por ella”, destaca el Dépor en su comunicado de prensa.

Marisa García es internacional con las categorías inferiores de la selección española, proclamándose campeona de Europa sub-19 en el torneo disputado el pasado verano en Polonia. EFE

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