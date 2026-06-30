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Koeman reconoce la calidad de Marruecos, pero lamenta la mala suerte

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Monterrey (México), 29 jun (EFE).- El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, reconoció hoy el talento de la selección de Marruecos que los eliminó en la serie de penaltis en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol, pero lamentó la mala fortuna.

"Queda muy claro que los africanos han mejorado en lo táctico y en la forma que afrontan los partidos; en el caso de Marruecos tiene mucho talento, jugadores jóvenes en los mejores clubes de Europa y no es casual que estén por encima de Países Bajos en la clasificación mundial", señaló en una rueda de prensa.

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Si bien aceptó el gran nivel de sus rivales, Koeman se quejó de la mala estrella de su equipo, que fue alcanzado en el marcador con un gol de última hora y en el segundo disparo de la serie de penaltis empató 1-1, después de que el guardameta Bart Verbruggen había detenido el balón, pero lo desvió a la red con el talón.

"Todo hubiera sido diferente si ellos fallaban ese intento, pero no fue nuestro día", dijo.

Este lunes, en Monterrey, Marruecos dominó la mayor parte del tiempo, sin embargo, fueron los neerlandeses los que se fueron delante con un gol de Cody Gakpo en el minuto 72.

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Cuando los europeos casi celebraban el triunfo, Issa Diop anotó de cabeza en un tiempo de compensación, lo que provocó el alargue y la serie de penaltis en la que los africanos se impusieron por 3-2.

El entrenador defendió su planteamiento de jugar con cinco defensas; dijo que lo consultó con sus jugadores y fue una conclusión después de analizar los entrenamientos.

"Ustedes lo vieron todo por televisión, yo estaba ahí y sabía lo mejor para mi equipo; tienen el derecho a criticar, pero defendimos mejor que en otros días. Si tuviera la oportunidad, volvería a tomar las mismas decisiones", explicó a los periodistas que lo cuestionaron.

Según Koeman, siempre supieron que podrían tener un partido duro en la fase de dieciseisavos y llegaron bien preparados, aunque las cosas no salieron.

Sobre su futuro, señaló que rendirá cuentas y luego analizará si hay condiciones para continuar como seleccionador.

"Primero debo reflexionar, ya tomaré decisiones. por supuesto que no dejo de lado la rendición de cuentas", concluyó.EFE

(fotos)

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