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Evacuados 20 niños gazatíes enfermos que serán atendidos en hospitales españoles

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(Actualiza la NA2023 para añadir información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

Madrid, 30 jun (EFE).- El Gobierno ha evacuado a 20 niños gazatíes enfermos y a sus familiares para que sean atendidos en hospitales españoles, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Un total de 101 personas, los 20 menores con sus familias, han llegado este martes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire desde Jordania.

La operación se ha llevado a cabo tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, que permitirá a estas personas permanecer en acogida a través de un programa especial creado específicamente para este colectivo.

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El programa estará gestionado por la ONG Accem, que les proporcionará un acompañamiento integral. Una vez transcurridos los tres meses, menores y acompañantes pasarán a formar parte del sistema de acogida de protección internacional.

Los menores serán tratados en diferentes hospitales de las comunidades autónomas de Madrid, Asturias, Cataluña, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra.

En la operación de evacuación han participado los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Defensa y de Sanidad, además de personal de la Embajada de España en Jordania, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos sin Fronteras.

El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a España a estos 20 niños y a sus familiares ha aterrizado en torno a las cinco de la mañana de este martes en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.

Se trata de un A330 configurado y medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y en la operación han participado miembros de la misma con intensivistas pediátricos y enfermeros, entre otras especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Desde julio de 2024 se han realizado otras cinco operaciones anteriores desde la Franja de Gaza de este tipo, en las que 236 personas, entre ellas 143 menores, llegaron a España para ser atendidas en diferentes hospitales.

La primera evacuación tuvo lugar en julio de 2024 cuando un avión militar español trasladó desde El Cairo (Egipto) a 43 personas: 16 pacientes y 27 acompañantes pertenecientes a 12 familias.

El grupo, formado por 13 adultos y 30 menores, se distribuyó por Asturias, País vasco, Navarra, Madrid y Toledo.

La segunda se desarrolló en diciembre de ese mismo año cuando ocho personas, entre ellas dos pacientes y dos acompañantes, fueron evacuadas desde Gaza hacia Israel y trasladadas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un avión gestionado por el Ejército rumano.

En abril de 2025 un avión eslovaco trasladó desde El Cairo a Zaragoza a 36 personas -13 pacientes oncológicos y 23 acompañantes- que fueron enviadas a Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

En julio de ese mismo año fueron evacuados desde Amán (Jordania) 57 personas entre pacientes y acompañantes cuyos destinos fueron de nuevo Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

Y en octubre de 2025 fueron trasladadas desde Jordania a Madrid 92 personas (19 pacientes y 73 acompañantes), de las que 56 eran menores y 36 adultas que fueron atendidas en Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Aragón y Navarra.

La Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional aprobó el 4 de noviembre de 2025 un programa especial para las evacuaciones desde la Franja de Gaza.

En virtud del mismo, las personas llegadas a España a través de estas evacuaciones pueden permanecer en el sistema de acogida hasta 24 meses, ampliando de este modo el periodo de estancia.EFE

(Foto)

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