Evacuados 20 niños gazatíes enfermos que serán atendidos en hospitales españoles

(Actualiza la NA2023 para añadir información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)

Madrid, 30 jun (EFE).- El Gobierno ha evacuado a 20 niños gazatíes enfermos y a sus familiares para que sean atendidos en hospitales españoles, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Un total de 101 personas, los 20 menores con sus familias, han llegado este martes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión del Ejército del Aire desde Jordania.

La operación se ha llevado a cabo tras la declaración de emergencia aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones, que permitirá a estas personas permanecer en acogida a través de un programa especial creado específicamente para este colectivo.

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El programa estará gestionado por la ONG Accem, que les proporcionará un acompañamiento integral. Una vez transcurridos los tres meses, menores y acompañantes pasarán a formar parte del sistema de acogida de protección internacional.

Los menores serán tratados en diferentes hospitales de las comunidades autónomas de Madrid, Asturias, Cataluña, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra.

En la operación de evacuación han participado los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Defensa y de Sanidad, además de personal de la Embajada de España en Jordania, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos sin Fronteras.

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El avión del Ejército del Aire que ha trasladado a España a estos 20 niños y a sus familiares ha aterrizado en torno a las cinco de la mañana de este martes en la base aérea de Torrejón de Ardoz, ha informado el Ministerio de Defensa.

Se trata de un A330 configurado y medicalizado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y en la operación han participado miembros de la misma con intensivistas pediátricos y enfermeros, entre otras especialistas, así como pilotos del Ala 45 y personal del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

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Desde julio de 2024 se han realizado otras cinco operaciones anteriores desde la Franja de Gaza de este tipo, en las que 236 personas, entre ellas 143 menores, llegaron a España para ser atendidas en diferentes hospitales.

La primera evacuación tuvo lugar en julio de 2024 cuando un avión militar español trasladó desde El Cairo (Egipto) a 43 personas: 16 pacientes y 27 acompañantes pertenecientes a 12 familias.

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El grupo, formado por 13 adultos y 30 menores, se distribuyó por Asturias, País vasco, Navarra, Madrid y Toledo.

La segunda se desarrolló en diciembre de ese mismo año cuando ocho personas, entre ellas dos pacientes y dos acompañantes, fueron evacuadas desde Gaza hacia Israel y trasladadas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un avión gestionado por el Ejército rumano.

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En abril de 2025 un avión eslovaco trasladó desde El Cairo a Zaragoza a 36 personas -13 pacientes oncológicos y 23 acompañantes- que fueron enviadas a Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

En julio de ese mismo año fueron evacuados desde Amán (Jordania) 57 personas entre pacientes y acompañantes cuyos destinos fueron de nuevo Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña.

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Y en octubre de 2025 fueron trasladadas desde Jordania a Madrid 92 personas (19 pacientes y 73 acompañantes), de las que 56 eran menores y 36 adultas que fueron atendidas en Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, País Vasco, Madrid, Castilla y León, Aragón y Navarra.

La Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional aprobó el 4 de noviembre de 2025 un programa especial para las evacuaciones desde la Franja de Gaza.

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En virtud del mismo, las personas llegadas a España a través de estas evacuaciones pueden permanecer en el sistema de acogida hasta 24 meses, ampliando de este modo el periodo de estancia.EFE

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