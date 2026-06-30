Este miércoles, suben las temperaturas en la mitad sur y caen en el norte y archipiélagos

Madrid, 30 jun (EFE).- Este miércoles, primer día de julio, ascenderán las temperaturas en la mitad sur, con valores muy altos especialmente en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, aunque descenderán en la mitad norte y archipiélagos.

La influencia del anticiclón que atraviesa España provocará el predominio de tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados y algunas nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones muy débiles, con probabilidad de brumas matinales en esa zona y en Galicia; aunque la formación de nubosidad de evolución vespertina en puntos del centro y mitad este podría provocar chubascos o tormentas dispersas en sierras del sureste, sistema Ibérico, Pirineos o interior de Mallorca.

Las temperaturas ascenderán en la mitad sur, superando los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados.

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Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo.

El viento será de componente norte en mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Será moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán.

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En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto; las temperaturas bajarán, pudiendo hacerlo de forma notable y, además, habrá alisio moderado aunque podrá ir acompañados de rachas muy fuertes.

- GALICIA: nuboso tendiendo a poco nuboso desde el amanecer excepto en A Mariña, que presentará lluvias débiles o lloviznas; con presencia de brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas; mínimas en descenso, máximas en ligero ascenso en mayor parte del litoral.

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Viento flojo a moderado del noreste en el interior, y moderado del noreste arreciando a fuerte desde primeras horas en el litoral, con rachas fuertes en puntos de litoral atlántico, especialmente en Finisterre, con posibilidad de muy fuertes, e interior de Pontevedra.

- ASTURIAS: nuboso con nubes bajas y brumas uy bancos de niebla matinales en zonas altas, con probables lluvias débiles y lloviznas en primera mitad del día; temperaturas en ligero descenso; y viento flojo del noreste, arreciando a moderado durante la madrugada en el litoral.

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- CANTABRIA: nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla en cordillera; probabilidad de lluvias débiles y lloviznas, menos probables en tercio sur; mínimas en ligero descenso en cordillera y Cantabria del Ebro; con viento flojo del noroeste.

- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña y probables lluvias débiles y lloviznas, menos posibles en Álava; temperaturas en descenso ligero; y viento flojo del norte en el interior y moderado del norte y noroeste en el litoral.

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- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en extremo norte, sin descartar nubes de evolución diurna en montaña; temperaturas en ligero descenso, más acusado en máximas en zonas del norte y este; con viento del noreste, flojo o moderado.

- NAVARRA: nuboso en zonas de montaña y vertiente Cantábrica, menos nuboso en el resto, aunque con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña y probables lluvias débiles y lloviznas en tercio norte y sierras de Aralar y Urbasa.

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Temperaturas en descenso y viento moderado del norte y noroeste, con intervalos fuertes en el sureste, con posibilidad de rachas fuertes o muy fuertes, superando 60 o 70 km por hora, en sur y este.

- LA RIOJA: intervalos de nubes altas y bajas, sin descartar alguna precipitación débil ocasional a primeras horas; máximas en descenso y viento del norte o noroeste, de flojo a moderado.

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- ARAGÓN: poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque desarrollo de nubes de evolución diurna en Pirineo oriental y en extremo sur de Teruel; temperaturas en descenso, ligero en el caso de las mínimas en depresión del Ebro.

Viento del noroeste en la depresión del Ebro, que en Cinco Villas y el valle del Ebro será ocasionalmente fuerte con rachas muy fuertes la segunda mitad del día; en el resto, viento flojo variable tendiendo a norte y noroeste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.

- CATALUÑA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque desarrollo de nubes de evolución diurna en interior de la mitad oriental y puntos del Pirineo de Lérida, mientras que la vertiente norte del Pirineo son probables intervalos de nubes bajas matutinos; probables precipitaciones vespertinas en interior de mitad oriental.

Mínimas en descenso, ligero en mitad oriental, y máximas también en caída ligera salvo en vertiente sur del Pirineo y el litoral de Tarragona, que registrarán valores significativamente elevados; y viento del noreste en el Ampurdán y mitad sur Tarragona, con posibilidad de fuerte, y viento flojo variable en el resto.

- EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas sin descartar nubes de evolución diurna; temperaturas en ligero ascenso, con noches tropicales con más de 20 grados y viento flojo variable con intervalos de moderado por la tarde en mitad norte.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con intervalos nubosidad alta y de evolución en horas centrales, sin descartar tormenta aislada en la sierra; ascenso de temperaturas en tercio sur y vientos flojo de nordeste y norte arreciando hasta moderado desde el final de la tarde.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos nubosidad alta y de evolución en horas centrales que, especialmente en montañas de mitad sur, podrían ir junto a chubascos tormentosos dispersos y ocasionales por la tarde; descenso de temperaturas en sierras de Guadalajara y en aumento general en el resto, con máximas superiores a 38-39 grados, puntualmente 40, en tercio oeste; con viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado con intervalos de nubes altas a partir del mediodía y nubosidad de evolución diurna en puntos del interior por la tarde; temperaturas en descenso en el interior norte de Castellón; y viento del noroeste en el interior norte de Castellón y flojo variable en el resto, con intervalos de intensidad moderada en los litorales de Valencia y Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas con pocos cambios y viento flojo del sureste.

- BALEARES: poco nuboso con nubes de evolución diurna y algún chubasco por la tarde, especialmente en el interior de Mallorca; temperaturas con pocos cambios y viento moderado del norte y noroeste en Menorca, pero flojo variable con brisas costeras en el resto.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable.

- CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas y poco nuboso o despejado en el resto, con presencia de calima ligera en medianías y zonas altas que irá remitiendo.

Temperaturas en ligero descenso, especialmente las máximas en zonas de interior, aunque podrán superar los 34 grados en cumbres medianías de oeste, sur y sudeste de Gran Canaria, y alcanzar los 30 en medianías del sur y oeste del resto de islas montañosas, y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote, sin descartar los 34 en zonas bajas de Candelaria, El Rosario y parte occidental de Santa Cruz de Tenerife.

Viento moderado a fuerte del nordeste con probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste que disminuirán a lo largo del día. EFE