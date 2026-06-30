Espana agencias

Este miércoles, suben las temperaturas en la mitad sur y caen en el norte y archipiélagos

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- Este miércoles, primer día de julio, ascenderán las temperaturas en la mitad sur, con valores muy altos especialmente en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, aunque descenderán en la mitad norte y archipiélagos.

La influencia del anticiclón que atraviesa España provocará el predominio de tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados y algunas nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

PUBLICIDAD

Solo en el Cantábrico se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones muy débiles, con probabilidad de brumas matinales en esa zona y en Galicia; aunque la formación de nubosidad de evolución vespertina en puntos del centro y mitad este podría provocar chubascos o tormentas dispersas en sierras del sureste, sistema Ibérico, Pirineos o interior de Mallorca.

Las temperaturas ascenderán en la mitad sur, superando los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, y los 38-40 grados en los valles del Tajo, Guadalquivir y Guadiana, donde pueden alcanzar 39-41 grados.

PUBLICIDAD

Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. 

El viento será de componente norte en mitad norte, flojo en general y moderado en el litoral gallego, del este en los litorales mediterráneos y variable en el resto. Será moderado de levante en el Estrecho, y de moderado a fuerte con rachas muy fuertes el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana en el Ampurdán.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas y cielos poco nubosos en el resto; las temperaturas bajarán, pudiendo hacerlo de forma notable y, además, habrá alisio moderado aunque podrá ir acompañados de rachas muy fuertes.

- GALICIA: nuboso tendiendo a poco nuboso desde el amanecer excepto en A Mariña, que presentará lluvias débiles o lloviznas; con presencia de brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas; mínimas en descenso, máximas en ligero ascenso en mayor parte del litoral.

Viento flojo a moderado del noreste en el interior, y moderado del noreste arreciando a fuerte desde primeras horas en el litoral, con rachas fuertes en puntos de litoral atlántico, especialmente en Finisterre, con posibilidad de muy fuertes, e interior de Pontevedra.

- ASTURIAS: nuboso con nubes bajas y brumas uy bancos de niebla matinales en zonas altas, con probables lluvias débiles y lloviznas en primera mitad del día; temperaturas en ligero descenso; y viento flojo del noreste, arreciando a moderado durante la madrugada en el litoral.

- CANTABRIA: nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla en cordillera; probabilidad de lluvias débiles y lloviznas, menos probables en tercio sur; mínimas en ligero descenso en cordillera y Cantabria del Ebro; con viento flojo del noroeste.

- PAÍS VASCO: nuboso o cubierto, con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña y probables lluvias débiles y lloviznas, menos posibles en Álava; temperaturas en descenso ligero; y viento flojo del norte en el interior y moderado del norte y noroeste en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en extremo norte, sin descartar nubes de evolución diurna en montaña; temperaturas en ligero descenso, más acusado en máximas en zonas del norte y este; con viento del noreste, flojo o moderado.

- NAVARRA: nuboso en zonas de montaña y vertiente Cantábrica, menos nuboso en el resto, aunque con brumas y bancos de niebla en zonas de montaña y probables lluvias débiles y lloviznas en tercio norte y sierras de Aralar y Urbasa.

Temperaturas en descenso y viento moderado del norte y noroeste, con intervalos fuertes en el sureste, con posibilidad de rachas fuertes o muy fuertes, superando 60 o 70 km por hora, en sur y este.

- LA RIOJA: intervalos de nubes altas y bajas, sin descartar alguna precipitación débil ocasional a primeras horas; máximas en descenso y viento del norte o noroeste, de flojo a moderado.

- ARAGÓN: poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque desarrollo de nubes de evolución diurna en Pirineo oriental y en extremo sur de Teruel; temperaturas en descenso, ligero en el caso de las mínimas en depresión del Ebro.

Viento del noroeste en la depresión del Ebro, que en Cinco Villas y el valle del Ebro será ocasionalmente fuerte con rachas muy fuertes la segunda mitad del día; en el resto, viento flojo variable tendiendo a norte y noroeste flojo ocasionalmente moderado por la tarde.

- CATALUÑA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque desarrollo de nubes de evolución diurna en interior de la mitad oriental y puntos del Pirineo de Lérida, mientras que la vertiente norte del Pirineo son probables intervalos de nubes bajas matutinos; probables precipitaciones vespertinas en interior de mitad oriental.

Mínimas en descenso, ligero en mitad oriental, y máximas también en caída ligera salvo en vertiente sur del Pirineo y el litoral de Tarragona, que registrarán valores significativamente elevados; y viento del noreste en el Ampurdán y mitad sur Tarragona, con posibilidad de fuerte, y viento flojo variable en el resto.

- EXTREMADURA: poco nuboso con intervalos de nubes altas sin descartar nubes de evolución diurna; temperaturas en ligero ascenso, con noches tropicales con más de 20 grados y viento flojo variable con intervalos de moderado por la tarde en mitad norte.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con intervalos nubosidad alta y de evolución en horas centrales, sin descartar tormenta aislada en la sierra; ascenso de temperaturas en tercio sur y vientos flojo de nordeste y norte arreciando hasta moderado desde el final de la tarde.

- CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos nubosidad alta y de evolución en horas centrales que, especialmente en montañas de mitad sur, podrían ir junto a chubascos tormentosos dispersos y ocasionales por la tarde; descenso de temperaturas en sierras de Guadalajara y en aumento general en el resto, con máximas superiores a 38-39 grados, puntualmente 40, en tercio oeste; con viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado con intervalos de nubes altas a partir del mediodía y nubosidad de evolución diurna en puntos del interior por la tarde; temperaturas en descenso en el interior norte de Castellón; y viento del noroeste en el interior norte de Castellón y flojo variable en el resto, con intervalos de intensidad moderada en los litorales de Valencia y Castellón.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas con pocos cambios y viento flojo del sureste.

- BALEARES: poco nuboso con nubes de evolución diurna y algún chubasco por la tarde, especialmente en el interior de Mallorca; temperaturas con pocos cambios y viento moderado del norte y noroeste en Menorca, pero flojo variable con brisas costeras en el resto.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable.

- CANARIAS: intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas y poco nuboso o despejado en el resto, con presencia de calima ligera en medianías y zonas altas que irá remitiendo.

Temperaturas en ligero descenso, especialmente las máximas en zonas de interior, aunque podrán superar los 34 grados en cumbres medianías de oeste, sur y sudeste de Gran Canaria, y alcanzar los 30 en medianías del sur y oeste del resto de islas montañosas, y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote, sin descartar los 34 en zonas bajas de Candelaria, El Rosario y parte occidental de Santa Cruz de Tenerife.

Viento moderado a fuerte del nordeste con probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste que disminuirán a lo largo del día. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Una sentencia establece que el complemento de maternidad concedido a hombres y mujeres debe calcularse sobre el 100% de la pensión inicial, incluso durante la jubilación activa, lo que podría dar lugar al cobro de atrasos

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos

En total son 429 los objetos que le regalaron a los miembros de la Casa Real durante el 2025

Estos son los regalos que la familia real española recibió en 2025: un móvil y un mantón de manila desde China, la máscara de Tutankamón o cajas de mangos

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 1 de julio: Begoña se rompe por los rumores y Félix estrecha el cerco sobre la muerte de Brossard

La ficción diaria de Antena 3 llevará al límite a Begoña, Marta y Andrés mientras las sospechas sobre la muerte de Brossard siguen creciendo y las relaciones personales atraviesan un momento decisivo

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 1 de julio: Begoña se rompe por los rumores y Félix estrecha el cerco sobre la muerte de Brossard

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

El Consejo de Ministro aprobó el lunes un decreto que mantiene una reducción progresiva del IEH de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

Un amigo cercano del rey Juan Carlos I revela su elevado nivel de vida que impide su vuelta a España: “Necesita tres millones de euros para vivir”

En Abu Dabi, el rey emérito tendría el respaldo económico de “príncipes y jeques árabes”

Un amigo cercano del rey Juan Carlos I revela su elevado nivel de vida que impide su vuelta a España: “Necesita tres millones de euros para vivir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

DEPORTES

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026