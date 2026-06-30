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Estabilizado el incendio forestal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

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Toledo, 30 jun (EFE).- El incendio forestal que se declaró este lunes en el término municipal de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha quedado estabilizado a primera hora de la tarde de este martes.

Según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), aunque el fuego ha quedado estabilizado sobre las 15:00 horas, aún continúan trabajando en la zona seis medios aéreos y trece terrestres, con 69 efectivos.

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El incendio sigue en situación operativa nivel 1, ya que se mantiene cortada al tráfico la carretera CR-P-5041.

Este incendio, por el que han pasado la noche fuera de sus casas los sesenta vecinos de la pedanía de Huertezuelas, ha afectado a unas 390 hectáreas.

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En una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha informado de que, aunque todavía no se sabe "qué ha sucedido", sí se ha podido determinar que el incendio, que fue detectado por un vigilante fijo a las 14:36 horas del lunes, comenzó en las inmediaciones del hotel rural 'Montón de Trigo'.

La Guardia Civil y los agentes medioambientales han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego.

Asimismo, ha señalado que el lunes por la tarde dos bomberos tuvieron que ser atendidos por los medios sanitarios desplazados al puesto de mando avanzado del incendio por golpes de calor, si bien, tras recibir atención médica in situ, no precisaron su traslado a un centro sanitario.

En cuanto a las tareas de extinción, ha estimado que, con los vientos favorables del sur, las máximas que no superarán los 28 grados y una humedad del 60 por ciento, los medios del Infocam manejan una "previsión favorable para contener el incendio" a lo largo de este martes.

Gómez ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la precaución a la ciudadanía y ha recordado que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es muy alto en amplias zonas de Ciudad Real y Toledo y puntos de Albacete; alto en gran parte de la región y moderado en puntos de Guadalajara. EFE

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