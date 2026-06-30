El Defensor del Pueblo reclama medidas adaptadas a la infancia contra la violencia digital

Madrid, 30 jun (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha considerado esencial la existencia de normativas y medidas adaptadas a la infancia y a la adolescencia para prevenir y abordar la violencia digital, así como mecanismos efectivos en "rendición de cuentas".

En su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a petición de PP y Vox, para informar sobre las actuaciones por el impacto de las tecnologías en la infancia y la adolescencia, Gabilondo ha señalado que se trata de una cuestión compleja que exige "un enfoque riguroso y equilibrado, alejado de planteamientos ideológicos”.

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El defensor ha señalado que, desde la perspectiva de la institución, la legislación debe centrarse en la protección de la infancia y la garantía de sus derechos, evitando "una visión acrítica" y "una desconfianza absoluta" hacia las nuevas tecnologías.

A su juicio, es necesario encontrar un equilibrio entre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y los riesgos que generan, y aunque ha afirmado que la legislación avanza para dar respuesta a estos desafíos, continúan surgiendo "efectos no deseados".

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Según Gabilondo, es esencial garantizar la existencia de marcos normativos y medidas adaptadas a la infancia y a las distintas etapas de desarrollo contra la violencia digital, que deben tener en cuenta la evolución de las capacidades de menores y adolescentes y sus diversas circunstancias, con especial atención a las necesidades específicas de niñas y mujeres jóvenes.

El defensor se ha referido al trabajo que realiza la institución cuando supervisa los centros de protección para menores tutelados y ha mencionado la creciente preocupación de los trabajadores que atienden a estos menores que, en general, reclaman más herramientas, recursos, formación y medios para afrontar el impacto que las redes sociales y las nuevas tecnologías tienen en los menores.

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En esta línea, ha señalado la vulnerabilidad de estos jóvenes puede verse reforzada por los algoritmos de las plataformas, que tienden a potenciar contenidos extremos para incrementar la interacción y fomentar "una búsqueda constante de validación social".

También ha citado la incidencia notable de las tecnologías digitales en el ciberacoso y ha subrayado que las medidas normativas son fundamentales en este ámbito pero "insuficientes por sí solas".

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Para Gabilondo, la prevención y la detección temprana de este tipo de violencia en el ámbito escolar debe estar liderada por el profesorado, en estrecha colaboración con las familias.

También ha advertido del aumento de casos de menores que a través de las redes sociales acceden o se ven expuestos a contenidos nocivos que pueden poner en riesgo su integridad física o su vida, debido a que los algoritmos de las plataformas refuerzan esa exposición tras una búsqueda inicial del propio menor.

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Y ha relatado que el Defensor ha iniciado actuaciones ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado para conocer qué medidas se están llevando a cabo para abordar este problema, tras la queja del padre de una menor de 13 años, a quien los algoritmos le recomendaban de forma reiterada contenidos relacionados con el suicidio y auolesiones.

Con respecto a la inteligencia artificial, ha indicado que exige un marco regulador que garantice la seguridad y la protección de los derechos fundamentales, y ha instado al Gobierno y comunidades autónomas adopten las medidas necesarias para asegurar un uso "correcto, ético y responsable" de esta tecnología en el ámbito de la educación. EFE

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