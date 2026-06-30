El Celta rescinde el contrato de Luis Bilbao

Vigo, 30 jun (EFE).- El extremo vizcaíno Luis Bilbao no continuará en el Celta después de que el club gallego decidiera rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta junio de 2029.

El jugador, de 21 años, llegó al filial celeste el pasado verano procedente del Bilbao Athletic, aunque el curso 2024-2025 lo había jugado cedido en el Barakaldo, con el que disputara 29 partidos en Primera FEB.

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Luis Bilbao cierra su etapa en Vigo después de haber jugado 21 partidos (440 minutos) con el Celta Fortuna en el grupo I de Primera Federación, ya que no fue alineado por Fredi Álvarez en ninguno de los partidos del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda). EFE

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