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El calor aprieta y pone en aviso a 8 comunidades, 3 en naranja por máximas de 40 grados

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Madrid, 30 jun (EFE).- Ocho comunidades han activado este martes el aviso por altas temperaturas, con especial incidencia en Andalucía, Extremadura y las islas Canarias, donde hay nivel naranja (peligro importante) por valores máximos que alcanzarán los 40 grados, informa la Aemet en su página web.

Andalucía tiene alerta naranja en la provincia de Córdoba por calor de hasta 40 grados en zonas de la campiña cordobesa; En Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla hay aviso amarillo (peligro bajo) por registros que oscilarán entre los 38 y 39 grados.

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En Extremadura, la provincia de Badajoz está en naranja por temperaturas que subirán hasta los 40 grados en la vega del Guadiana, mientras que en Cáceres el aviso es amarillo por valores entre 36 y 38 grados.

En las Islas Canarias se ha activado el aviso naranja en el este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria por máximas de 37 grados, especialmente en zonas del interior orientadas al sur y oeste así como litorales del sureste, donde no se descarta que localmente se alcancen los 40 grados.

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En Lanzarote, La Gomera, La Palma, El Hierro y Tenerife, el nivel es amarillo por máximas que oscilarán entre 34 y 35 grados.

Las comunidades de Aragón, Cataluña, Madrid y las provincias de Ávila (Castilla y León) y las de Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha) tienen alerta amarilla por máximas entre los 34 y 39 grados.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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