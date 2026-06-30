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De berenjenas a un móvil del presidente chino, los 429 regalos hechos a los reyes en 2025

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Madrid, 30 jun (EFE).- Libros y camisetas componen el grueso de los 429 regalos institucionales recibidos por la familia real en 2025, publicados dentro de las medidas de transparencia de la Corona, una relación en la que figuran objetos que van desde un móvil y un mantón de Manila del presidente chino a un tarro de berenjenas de Almagro.

La Casa del Rey ha hecho pública este martes, en aplicación de la normativa puesta en marcha por Felipe VI desde 2015, la relación de regalos institucionales durante el pasado año, obsequios relacionados con las actividades oficiales de los miembros de la familia real y cuyo destino es Patrimonio Nacional.

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Regalos que han sido recibidos en el ejercicio de una previsión específica contenida en el programa, explican fuentes de Zarzuela, o durante una actividad oficial aparecida en la agenda pública de la Casa del Rey, que incluye además los obsequios ofrecidos por las administraciones públicas o entidades e instituciones integradas en las mismas y los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero.

Durante 2025 Felipe VI recibió un total de 214 regalos, mientras que la reina fue obsequiada con 98 objetos. Otros 67 fueron para ambos, mientras que a doña Letizia y sus hijas les hicieron ocho regalos.

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Otros 21 fueron en exclusiva para la princesa de Asturias, mientras que 5 fueron para ella y su hermana, la infanta Sofía, que recibió solo uno en solitario. Mientras, la reina Sofía tuvo 10.

Los libros de todo tipo son los obsequios más numerosos, aunque también hay camisetas de distintos eventos, ya sean culturales o deportivos.

Joyas hay muy pocas en este listado, donde se detalla el destinatario de los regalos, la fecha del acto donde fueron entregados, la descripción del mismo y la persona que los entregó: un collar egipcio regalado a la reina durante la visita de Estado que realizaron a Egipto en septiembre. Algún colgante y pendientes artesanales figuran también en la relación.

Un reloj de sobremesa con motivo de un viaje a Uruguay, un par de esquís de parte del presidente de la República Eslovaca o un retrato suyo realizado con ceniza del volcán de La Palma son algunos de los obsequios que recibió Felipe VI, a quien el presidente chino, Xi Jinping, le regaló un teléfono móvil en la cena de gala que ofrecieron a los reyes en Pekín durante el viaje de Estado, mientras que a la reina le obsequiaron con un mantón de Manila.

Relacionados con la gastronomía hay numerosas muestras en esta relación de regalos, ya sea recibidos durante sus viajes por la geografía española o en las visitas que han tenido lugar en Madrid.

Una lata de berenjenas durante una visita a Almagro, dulces de Calatayud o galletas de Cabo Verde son algunas muestras de estos regalos gastronómicos, aunque también hay algunas botellas de vino e incluso una de ron dominicano. Y también han regalado a la reina productos cosméticos en un par de ocasiones.

Del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han recibido un juego de café durante la visita de trabajo que hizo a Madrid, según figura en este listado que también incluye dos kits de supervivencia, uno para el rey y otro para la reina, regalo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. EFE

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