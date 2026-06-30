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Consumo participa en un estudio sobre influentes: 4 de cada 5 no identifica la publicidad

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Madrid, 30 jun (EFE).- Un estudio internacional en el que ha participado el Ministerio de Consumo, junto a otros 20 países, pone de manifiesto que de las más de 228 cuentas de influentes ('influencers') analizadas, solo una de cada cinco identifica correctamente la publicidad que publican en sus redes sociales.

En un comunicado de prensa, el Ministerio informa este martes de este estudio, "un barrido coordinado por la Red de cumplimiento normativo y protección de los consumidores (ICPEN)", con el objetivo de analizar el grado de seguimiento de la normativa de consumo en el entorno digital, para el que ha utilizado una nueva herramienta proporcionada por la Comisión Europea.

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El análisis también advierte del "uso creciente de personajes creados mediante inteligencia artificial, lo que requiere un refuerzo extra de la transparencia".

Se han analizado un total de 228 influentes de todo el mundo, el 85 por ciento eran personas reales y el 15 por ciento eran personajes creados por inteligencia artificial.

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El 92 por ciento de estas cuentas publican contenido comercial, pero "solo uno de cada cinco identifica de manera consistente el carácter comercial del contenido publicado", advierte Consumo, que explica además que, en muchos casos, la identificación no es clara ni visible y puede resultar desapercibida para los consumidores.

Otro dato que arroja la investigación es que el 65 por ciento de las cuentas de personajes de apariencia humana creados a través de inteligencia artificial atribuyen experiencias humanas a personajes que son virtuales.

Además, en el 44 por ciento de los casos no se identifica correctamente a la persona física o jurídica que hay detrás de la cuenta o el perfil, dificultando la transparencia y la trazabilidad.

El estudio se ha llevado a cabo mediante una herramienta que ha proporcionado la Comisión Europea, aunque la Dirección General de Consumo está implementando nuevos sistemas basados en la inteligencia artificial para monitorizar esta publicidad, así como el cumplimiento de las normativas entre las marcas y los agentes intermediarios, que también son responsables de la actividad publicitaria.

Consumo muestra su compromiso para reforzar la aplicación y supervisión de la legislación vigente que garantice la protección de los consumidores en los entornos digitales, una postura que defiende España ante la negociación en Europa de la futura Ley de Equidad Digital. EFE

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