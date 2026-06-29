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Yan Diomandé: "Mi sueño es llevar la camiseta de mi país, lo demás lo lleva mi agente"

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Arlington (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Yan Diomandé, la joven estrella de la selección costamarfileña, aseguró este lunes que no presta atención a los rumores sobre un posible traspaso, porque su sueño siempre ha sido "vestir la camiseta" de su país, y más en un Mundial, y el resto lo lleva su agente.

El delantero del Leipzig, de 19 años, ha sido la sensación de la primera fase, lo que ha propiciado ofertas, entre otros, del Liverpool o que se le vincule al París Saint Germain, pero asegura que no es algo de lo que se ocupa.

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"Mi sueño es llevar la camiseta de este país y estoy centrado en esto. Mi agente gestiona todo eso", indicó el atacante. "No tengo redes, así que no veo nada, de la negociación se encarga mi agente, yo quiero disfrutar de estar en un mundial", añadió.

Afirmó, además, que su selección tiene "una mentalidad muy buena" ante el partido frente a Noruega y que su rendimiento la fase de grupos le ha "dado confianza".

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"Somos conscientes de la calidad de los jugadores noruegos y enfrentarnos a Noruega ya es fuente de motivación, porque nosotros también tenemos calidad", indicó Diomandé, que remarcó que "es un honor enfrentarse a Haaland", pero que Noruega es más que el atacante del Manchester City.

Diomandé expresó que no olvida al Leganés, con el que debutó en la Primera división española en la temporada 2024-25.

El delantero recuerda que la muerte de su hermana se produjo poco antes de lograr su primer gol en la competición profesional. "No puedo olvidar al Leganés, fue mi primera experiencia profesional y recuerdo el primer gol que marqué, creo que al Espanyol -el 11 de mayo de 2025-, fue después de perder a mi hermana y no lo podré olvidar, fue algo muy grande. Estoy muy agradecido por haber pasado por allí, solo puedo decir: gracias".

Y sobre enfrentarse a su compañero del Leipzig Antonio Nusa, destacó: "Va a ser bonito enfrentarme a él por primera vez. Es muy buen amigo mío, trabajamos mucho juntos en el club, pero espero vencer mañana". EFE

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