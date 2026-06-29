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Vox insiste en que no hay acuerdo y si continúa así rechazará la investidura de Moreno

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Sevilla, 29 jun (EFE).- El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha avanzado que aún no hay acuerdo con el PP para la gobernabilidad de Andalucía y aunque la voluntad de ambos partidos es que el acuerdo "cristalice", si este martes persiste esta situación, votará no a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

En rueda de prensa este lunes tras asistir al discurso de Juanma Moreno en el debate de investidura como presidente de la Junta, Gavira ha dicho que "a día de hoy todavía no hay acuerdo" entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía.

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"Hasta que no esté el acuerdo y las medidas plasmadas suscritas por el PP y por Vox, no llegaremos a ningún acuerdo", ha recalcado Gavira, quien ha lamentado que Moreno se "insinúe" a los partidos de izquierda "dejando abierta la puerta a la mafia y la corrupción de (Pedro) Sánchez".

Tras insistir en que Vox "no se va a abstener", ha reconocido que ha habido cosas del discurso que le han gustado, pero que también "problemas que hay en Andalucía que ni ha mencionado", y ha insistido en que en estos momentos no tienen suscrito ningún acuerdo, de forma que si persiste el desacuerdo, este martes el voto será no.

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Ha admitido que no le ha gustado que Moreno no haya entrado en materias "de especial importancia en Andalucía", como la inmigración.

Tras ironizar con que Moreno al menos "ha empezado reconociendo que ya no tiene la mayoría absoluta" y que necesita pactar el próximo gobierno andaluz, Gavira ha advertido de que el candidato a la reelección "ha entrado en un juego muy peligroso" cuando ha hablado "de dos votos a favor de la investidura mañana o la abstención de cuatro diputados el jueves".

Se ha preguntado si Moreno pretende pactar la abstención "con la mafia y la corrupción" del PSOE que representa en Andalucía María Jesús Montero, o con el representante de Sumar en Andalucía, en alusión a Antonio Maíllo, cuando, a su juicio, solo tiene la opción de Vox.

No obstante, ha admitido que PP y Vox están trabajando en un acuerdo y ha añadido que él desea "un buen acuerdo en beneficio de los andaluces", y ha reprochado a los populares que tengan prisa por tener que aprobar los presupuestos andaluces cuando "dejó doce días desde las elecciones del día 17 y podíamos haber aprovechado ese tiempo".

Preguntado por si Vox va a exigir incluir la 'prioridad nacional', el líder de Vox se ha preguntado si el PP andaluz considera que en las comunidades en las que se ha acordado se están cometiendo "ilegalidades", por lo que ha advertido de que su partido quiere que en Andalucía "haya un gobierno donde la 'prioridad nacional' en las ayudas sociales en el acceso a la vivienda esté en los acuerdos".

De igual forma, ha dicho que Vox quiere "más campo" y la incompatibilidad de la defensa a los mismos con la firma de acuerdos con Mercosur o la firma de la UE con terceros países "que inundan nuestros mercados con productos que no cumplen los requisitos que nos exigen a nuestros productores". EFE

(foto)

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