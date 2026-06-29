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Tellado dice, tras imputar el juez a la presidenta de la SEPI, que el PSOE ya tiene "tantos imputados como diputados"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este lunes, después de que el juez haya imputado a la presidenta de la SEPI, que el Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene "tantos imputados como diputados". A su entender, "todo el PSOE es responsable de esta degradación" y el silencio de los socios "ya pasa de ser inexplicable a ser culpable".

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza del 'caso Leire Díez' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

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En un vídeo remitido por el PP a los medios, Tellado ha hecho hincapié en la imputación de esos "25 socialistas más", entre ellos la presidenta de la SEPI, por "los amaños de contratos de la trama Leire". "Llevábamos días advirtiendo de que pronto este Gobierno tendría tantos imputados como diputados y ese día ha llegado y es hoy", ha aseverado.

CRITICA EL SILENCIO DE LA SECRETARIA DE ZAPATERO

Así, ha asegurado que el Gobierno socialista "tiene a 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción", "la misma cifra que los diputados del PSOE que aplauden las mentiras de Pedro Sánchez en el Congreso".

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"Solo hoy un juez ha imputado a más personas que ministros se sientan en la mesa del Consejo de Ministros", ha enfatizado, para añadir que este hecho "tan excepcional y tan grave" no es el "único escándalo de hoy" porque la semana ha empezado con Gertudris Alcázar, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "guardando un estruendoso silencio en la comisión de investigación del Senado".

Según ha destacado, Gertrudis Alcázar había sido llamada a declarar en sede parlamentaria "para explicar las andanzas de su jefe" y, "de nuevo" se ha confirmado "esa forma tan peculiar del PSOE de colaborar para esclarecer la verdad" que consiste en guardar silencio. "Es decir, la omertá tan típica de la mafia, de la mafia sanchista", ha apostillado.

CREE QUE CARMEN PANO "CONSOLIDA SOSPECHAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL"

Sin embargo, el secretario general del PSOE ha indicado que "quien sí ha hablado hoy alto y claro" en sede judicial ha sido la empresaria Carmen Pano, que afirmó en su día "haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE, en billetes y metidos en bolsas de plástico".

"Un dinero negro con el que llenaban sobres repletos de chistorras, soles, lechugas, que con tanta alegría pasaban de mano en la sede de Ferraz y acababan en el bolsillo del número 2 de Pedro Sánchez, hoy condenado a 24 años de prisión", ha manifestado, en alusión al exmininistro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

Según Tellado, la declaración de Carmen Pano "consolida las sospechas de financiación ilegal del PSOE". Además, ha añadido que también se ha ratificado en su declaración Miriam Serrano, "la mujer con la que contactó la cloaca para tratar de extorsionar a un fiscal".

ACUSA AL PSOE DE ASUMIR LA CORRUPCIÓN "COMO UN REBAÑO"

"Así empieza una semana más en la España sanchista. La corrupción lo atraviesa absolutamente todo. Y todo el PSOE es responsable de toda esta degradación", ha declarado el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.

Dicho esto, ha denunciado que el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE "todos" asumieran "como un rebaño y sin rechistar la corrupción de Pedro Sánchez". "En ese Comité Federal que más bien era un comité criminal. Los escándalos se suceden sin parar, los imputados crecen de 20 en 20 y la situación es cada vez más insoportable", ha agregado.

Tellado ha señalado que quienes a pesar de todo esto siguen al lado de Sánchez sabrán por qué lo hacen. "El silencio de los socios ya pasa de ser inexplicable a ser culpable", ha dicho, para concluir que "la única salida a todo esto es un Gobierno nuevo" y "decente" que "limpie toda esta basura cuanto antes".

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EuropaPress

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