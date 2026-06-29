Sánchez garantiza que España seguirá estando junto al pueblo venezolano

Madrid, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este lunes que España seguirá estando al lado del pueblo venezolano tras los terremotos sufridos en el país, y ha elogiado la labor de los equipos de rescate.

Sánchez se ha referido a la situación en Venezuela en su intervención en el acto de inauguración en Madrid de la sede de ONU Turismo y en el que se ha conmemorado el primer aniversario de la IV Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de Sevilla.

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El jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de afecto y cariño al pueblo venezolano y de reconocimiento a los equipos de rescate que ha dicho que aún siguen salvando vidas entre los escombros.

"Que la empatía se convierta en esperanza con el apoyo de la comunidad internacional, y, por supuesto, España estará ahí junto con el pueblo venezolano". EFE

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