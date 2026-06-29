Renfe sitúa el seguimiento de la huelga en el 1,8 % y presta el servicio "con normalidad"

(Actualiza la ec1195 con nuevos datos de las 17.30 horas)

Madrid, 29 jun (EFE).- Renfe opera su servicio "con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria" durante la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario para este lunes, que ha contado con un seguimiento "reducido" por parte de la plantilla del 1,83 %, ha informado el operador en un comunicado.

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El Sindicato Ferroviario convocó un parón de 24 horas para este lunes al entender que existe un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el "abandono premeditado" del servicio de Mercancías por su pretensión de "regalarlo" a la empresa Medway, filial de MSC.

La compañía explica que el servicio de trenes comerciales -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity- ha tenido un seguimiento del 0 % durante el turno de noche, un 1,59 % en el de la mañana y del 2,49 % durante la tarde.

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En los trenes de servicio público -Cercanías, Rodalies y Media Distancia-, los servicios afectados por la huelga hasta las 17:30 horas han sido del 4,5 % en el turno de mañana y del 5,1 % en el de tarde.

Respecto a los dos principales núcleos de Cercanías, el seguimiento en el de Madrid ha sido del 0 %, mientras que en Rodalies la huelga ha afectado al 5,2 % de los servicios de tarde.

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Para Renfe, "el seguimiento de estos paros y su prácticamente nula afectación en el servicio evidencia que la huelga convocada por este sindicato minoritario no tenía fundamento" y, por ello, tacha de "irresponsable" la convocatoria, al generar incertidumbre entre las personas viajeras.

El Sindicato Ferroviario ha denunciado en un comunicado que Renfe "ha actuado de manera ilegal para impedir el libre ejercicio del derecho de huelga", al entregar, afirman, cartas de servicios mínimos fuera de plazo, "imponiendo la circulación de trenes que no se encuentran determinados como servicios esenciales".

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Por ello, han destacado que llevarán a los tribunales estas "irregularidades", en amparo del derecho fundamental a la huelga de las personas trabajadoras y del sindicato.

Los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transporte garantizaban el 73 % de los trenes de alta velocidad y larga distancia y un 65 % de los trenes de media distancia. En Cercanías se establecían servicios mínimos en el 75 % en las horas punta y en el 50 % el resto de horarios.

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Estos porcentajes se traducen en que, según la resolución de dichos servicios mínimos, de los 642 trenes de media distancia programados para este lunes debían circular 420 como parte de estos servicios mínimos; mientras que en el caso de alta velocidad/larga distancia debían hacerlo 262 trenes.

Estas cifras establecen, por tanto, que los posibles trenes afectados ascienden a un total de 320 trenes en la jornada de este lunes. EFE