Promotores piden IVA reducido a pisos protegidos y reformar Ley del Suelo en nuevo paquete

Madrid, 29 jun (EFE).- La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha reclamado este lunes que el nuevo paquete de medidas de vivienda anunciado por el Gobierno debería incluir una reforma urgente de la Ley del Suelo y un IVA reducido al 4 % y la movilización real de inversión para aumentar la oferta de vivienda asequible.

La APCEspaña ha hecho estas peticiones en un comunicado después de que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, haya anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en julio un "importante" paquete de medidas en vivienda que recoge un incremento del IVA al 21 % para los pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

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Para la asociación de promotores, las medidas deberían situar en el centro la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico, una fiscalidad específica que reduzca el coste final de la vivienda y la movilización real de inversión pública y privada para incrementar la oferta de vivienda asequible.

APCEspaña comparte la necesidad de abordar con urgencia las dificultades de acceso a la vivienda, pero advierte de que el debate "no puede quedar reducido a nuevas medidas de control, limitación o intervención sobre el parque existente".

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En este sentido, APCEspaña defiende que cualquier reforma estatal con voluntad de eficacia debería incorporar medidas que permitan producir más vivienda, movilizar suelo, reducir plazos administrativos, dar estabilidad a los operadores y evitar que la inseguridad normativa "expulse" inversión. EFE