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Prisión para un detenido en Vera (Almería) que intentaba estafar con un apartamento

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Almería, 29 jun (EFE).- Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil en Vera (Almería) armado con una pistola cargada, justo en el momento en que pretendía consumar la estafa del alquiler de un apartamento turístico.

Según ha informado la Comandancia de Almería, la operación, denominada 'Dolly-Clock' se precipitó cuando el hombre acudió a una cita para entregar las llaves del inmueble a una de las personas a las que intentaba engañar. Al percatarse de la presencia policial intentó huir pero fue interceptado en la calle con un arma corta del calibre 9mm municionada.

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El fraude consistía en ofertar a través de un portal web la vivienda, en la que el arrestado residía en régimen de alquiler.

Dado que su contrato estaba a punto de expirar, los investigadores deducen que su intención era cobrar el dinero de las reservas de los supuestos inquilinos y darse a la fuga.

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El dispositivo policial se había iniciado a raíz del aviso de dos ciudadanos que detectaron el intento de estafa. Tras el arresto, el personal del Puesto de Garrucha (Almería) registró la vivienda y descubrió que el detenido presuntamente también se dedicaba a manipular y blanquear la procedencia de relojes de alta gama.

En el domicilio se intervinieron varias de estas piezas de lujo, herramientas para su alteración, así como cajas y membretes falsificados. Además, los agentes hallaron documentación de identidad de terceras personas, contratos falsos y pruebas de otras estafas anteriores.

El detenido, al que ya le constaban diversas requisitorias judiciales previas ordenando su entrada en prisión por delitos similares, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Vera, que ha decretado su inmediato ingreso en la cárcel.

La Guardia Civil mantiene las diligencias abiertas ante la posible aparición de nuevas víctimas y para rastrear el origen del arma incautada. EFE

mma/fs/lml

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