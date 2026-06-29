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Pablo Carreño, tras su primera victoria en Wimbledon: "Ha sido muy especial"

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Londres, 29 jun (EFE).- El tenista español Pablo Carreño consiguió este lunes su primera victoria en Wimbledon y la definió como "muy especial" tras superar al canadiense Denis Shapovalov, que se retiró por unas molestias en el hombro cuando el español iba ganando por dos sets a cero (6-3 y 7-6(7)).

"Ha sido muy especial. Irme sin ninguna victoria en Wimbledon era extraño y por suerte ya la tengo. Lamentablemente se ha retirado. Es cierto que llevaba el partido bien encaminado, aunque no estaba ganado. Me he encontrado muy bien y estoy muy contento", comentó el tenista asturiano tras su primera victoria en su octava participación.

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"Los primeros años que vine acaba de entrar en el top 100 y no preparaba mucho Wimbledon. Me han tocado rivales muy duros como David Ferrer, Gael Monfils, Mils Raonic y luego ha habido años que no he podido jugar. En 2023 y 2024 por lesión y en 2025 por el nacimiento de mi hijo", continuó.

"Poder vivirlo con mi familia, mi hermana, mi mujer y mi hijo ha sido emocionante. Mi hijo me debía una de año pasado. Ya estamos en paz y ya ha pagado su deuda", declaró el gijonés entre risas

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Carreño, que consigue su primera victoria en su octava participación, se verá las caras con su compatriota Rafa Jódar, que se impuso al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5, al que ya se enfrentó en Roland Garros con victoria para el de Leganés.

"Ha ganado en tres sets. Será diferente al partido de Roland Garros en cuanto juego y táctica. Hay que ver bien como hacerle daño. No hay muchos partidos en hierba para estudiar su juego. Veré su partido de hoy y sacaré conclusiones", afirmó. EFE

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