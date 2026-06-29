Organizaciones animalistas exigen a la UE el fin de las jaulas en la ganadería

Madrid, 29 jun (EFE).- Representantes de las organizaciones animalistas ANDA, AnimaNaturalis, Compassion in World Farming, Intercids y el Observatorio de Bienestar Animal se han concentrado este lunes frente a la sede madrileña de la Comisión Europea (CE) para exigir el fin de las jaulas en la ganadería europea.

Las asociaciones han entregado un mensaje en representación de los más de 85.000 ciudadanos españoles que respaldaron en 2019 la iniciativa ciudadana europea 'End the Cage Age' (Acabemos con la era de las jaulas) para reclamar que Bruselas cumpla el compromiso adoptado en junio de 2021 y presente una propuesta para prohibirlas, antes de finalizar el año en curso.

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El compromiso de la CE incluía cursar una propuesta legislativa para eliminar progresivamente las jaulas, una iniciativa respaldada por 1,4 millones de ciudadanos europeos, pero cinco años después la normativa sigue sin presentarse.

Según los animalistas, alrededor de 300 millones de animales de granja son criados cada año en jaulas en la Unión Europea y, de ellos, más de 86 millones en España, país que, afirman, concentra el mayor número de animales criados de esta manera.

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El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la UE celebró una vista relacionada con la demanda presentada por el comité ciudadano impulsor de la iniciativa para reclamar a la CE que cumpla con su compromiso

La movilización de este lunes forma parte de una campaña coordinada en distintos países europeos y ha contado con la presencia de políticos de distintas formaciones, incluido el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra García de Verdes Equo, así como miembros del PSOE, Sumar, Más Madrid y Alianza Verde. EFE.

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