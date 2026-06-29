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Ordenan el ingreso en un psiquiátrico del detenido por provocar el incendio de Tiana

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Barcelona, 29 jun (EFE).- Un juez ha ordenado el internamiento involuntario en un centro psiquiátrico del detenido por provocar el incendio que el pasado viernes obligó a confinar durante más de una hora Tiana (Barcelona) y las poblaciones vecinas de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del tribunal de instancia número 5 de Mataró (Barcelona) ha acordado el internamiento involuntario del detenido, para que se someta a tratamiento médico.

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Cuando los médicos consideren que el hombre se encuentra en condiciones, el juez ha ordenado que se le detenga de nuevo y que pase a disposición judicial, según el TSJC.

El hombre fue detenido el pasado viernes poco después de que varios testigos le vieran provocando varios focos del incendio de Tiana, que no causó daños personales, aunque obligó a confinar cuatro poblaciones y varias urbanizaciones y afectó a 48 hectáreas del Espacio de Interés Natural de la Conrería-Sant Mateu-Céllecs. EFE

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