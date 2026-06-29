Moreno advierte de posible repetición electoral y Vox insiste en el no a la investidura

Sevilla, 29 jun (EFE).- El presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido de una posible repetición de las elecciones en Andalucía si no hay un acuerdo para la gobernabilidad, mientras que Vox, con quien negocia un posible pacto, insiste en 'no' apoyar al popular por el momento.

Esta situación se ha puesto de manifiesto este lunes durante la primera sesión del pleno de investidura, que se cerrará este martes con la primera votación, en la que el candidato necesita mayoría absoluta para salir elegido, es decir, 55 de los 109 escaños, pero su partido tiene 53.

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Ni en el Gobierno andaluz ni en la oposición creen que la investidura salga adelante y todos miran al jueves como fecha clave en la que Vox podría anunciar su apoyo a Moreno. El líder de la formación, Manuel Gavira, ha insistido este lunes que votarán sí o no, pero no se abstendrán.

En su discurso ante la Cámara andaluza, Moreno ha presionado a Vox recordando que el resultado de las elecciones le dio la victoria con 53 de los 109 escaños y que el PP se quedó a solo dos representantes de la mayoría absoluta, lo que llevó a pedir "sentido común" a los demás partidos y cumplir el "mandato de los andaluces".

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El candidato ha planteado una batería de medidas que pasan por la bajada de impuestos, un plan de ayuda al alquiler para los jóvenes, la construcción de vivienda protegida, reforma integral del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Ley de Regadíos, ayudas a los autónomos o subvención de lentillas y gafas para menores de 25 años.

Moreno ha recordado que el PP obtuvo el pasado 17 de mayo una victoria electoral "rotunda e inapelable" tras la que PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía se excluyeron de cualquier negociación, por lo que las ha señalado como responsables de que "haya elecciones o haya pacto de legislatura".

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Vox ha insistido en que "por ahora" no hay acuerdo con el PP y en que piden a Moreno cuestiones como las que han planteado a los populares en otras comunidades donde sí hay pacto firmado, en los que se incluyó la "prioridad nacional".

Aunque siguen las conversaciones entre ambos partidos, Gavira ha lamentado que Moreno se "insinúe" a los partidos de izquierda y ha señalado que desea un "buen acuerdo en beneficio de los andaluces" donde se recojan más políticas para el campo y proteger a los productores andaluces de acuerdos como los de Mercosur, que "inundan" los mercados con productos "que no cumplen los requisitos".

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Fuentes de la izquierda dan por hecho el acuerdo e insisten en tachar de "teatro" que PP y Vox no hayan anunciado aún un acuerdo de gobernabilidad, postura que comparten PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE, María Márquez, ha afeado a Moreno que no haya hablado en su discurso de los detalles que pacta con Vox y ha tachado de "hueca y aburrida" su intervención, plagada, ha añadido, de ataques al Gobierno central y los socialistas.

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La líder del PSOE andaluz ha afeado también a Moreno que haya hablado solo "dos segundos" sobre las mujeres y la igualdad y haya presumido de cómo funcionan el SAS o los cribados de cáncer, cuestión que ha afectado a muchas mujeres por el fallo del sistema de prevención precoz.

Adelante Andalucía también ha afeado el discurso de Moreno, en el que su líder, José Ignacio García, cree que ha dedicado poco tiempo a hablar sobre la igualdad y los derechos sociales, cuestión que apunta por "dónde van a ir los tiros" si hay acuerdo con Vox.

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El líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado contrario también al discurso de Juanma Moreno, al que ha acusado de "tomar el pelo" a los andaluces con ofertas de diálogo que solo mantiene con los de Abascal de forma "opaca, oscurecida y absolutamente hermética".

Moreno tiene este martes la réplica de los grupos en la segunda sesión del Pleno de investidura, donde durante 30 minutos escuchará sus propuestas y críticas y donde se espera que se hable de temas que este lunes no han estado presentes, como la "prioridad nacional" o la inmigración y, después, llegará la primera votación.

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Si no hay mayoría absoluta, extremo que el PP no tiene garantizado aún, el jueves, 48 horas después, se volverá a votar y ahí sí, señalan fuentes del Gobierno andaluz a EFE, es posible el acuerdo y luz verde a la investidura, aunque nadie pone la mano en el fuego. EFE

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