México debe cuidarse de la velocidad de Ecuador, afirman Obed Vargas y Jeús Gallardo

México, 29 jun (EFE).- Obed Vargas y Jesús Gallardo, jugadores de la selección mexicana, aseveraron este lunes que deben buscar la manera de neutralizar la velocidad que tiene Ecuador en su delantera en el partido de dieciseisavos de final que sostendrán este martes.

"Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes, nosotros vamos a buscar seguir defendiendo bien. Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos", aseguró Vargas.

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El centrocampista del Atlético de Madrid habló en la previa del juego en el que este martes la selección local recibirá a Ecuador en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Obed Vargas destacó el trabajo que hicieron en la primera fase de este Mundial, en la que terminaron como líderes del grupo A con nueve puntos sin haber recibido gol, algo que les da confianza, pero no los hace perder el piso.

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"Nos llena de orgullo nuestra labor en la primera fase, los tres triunfos son fruto del trabajo que hacemos en este grupo que es como una familia, pero eso ya quedó en el pasado, ahora debemos concentrarnos en lo que viene. Si no ganamos quedamos fuera, con esa consciencia debemos enfrentar este partido, por eso saldremos a dar todo por este país", apuntó.

Jesús Gallardo coincidió con Vargas al señalar que la velocidad es una de las principales virtudes de su rival.

"Sabemos que ellos tienen gran calidad y velocidad por las bandas, vamos a tratar de neutralizarlos. No nos fijamos en un sólo jugador, sino en lo que hacen como conjunto", explicó el lateral.

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El jugador del Toluca de la liga local negó que por su carácter de anfitrión, México sea favorito sobre los sudamericanos.

"No sé si marcarnos como favoritos, pero estar en casa, con nuestra gente nos hace sentirnos apoyados y confiados, pero no quitamos mérito a Ecuador, sabemos el gran equipo que tiene, vamos a tratar de imponer nuestro estilo para ganar", señaló.

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Una manera de pensar con la que también empató el delantero Armando González.

"Tenemos una gran mentalidad. Se logró el primer objetivo que era clasificar en primer lugar del grupo. Ahora viene lo más importante en los juegos a matar o morir, lo que hicimos en la primera fase quedó atrás, aprendimos y corregimos lo que debíamos y ahora debemos demostrarlo ante un rival de cuidado como es Ecuador", puntualizó González.EFE

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