Espana agencias

México debe cuidarse de la velocidad de Ecuador, afirman Obed Vargas y Jeús Gallardo

Guardar
Google icon

México, 29 jun (EFE).- Obed Vargas y Jesús Gallardo, jugadores de la selección mexicana, aseveraron este lunes que deben buscar la manera de neutralizar la velocidad que tiene Ecuador en su delantera en el partido de dieciseisavos de final que sostendrán este martes.

"Esperamos a un Ecuador muy dinámico, han demostrado que son muy rápidos y fuertes, nosotros vamos a buscar seguir defendiendo bien. Será un partido muy complicado, pero confiamos en que con el apoyo de nuestra gente en casa lograremos superarlos", aseguró Vargas.

PUBLICIDAD

El centrocampista del Atlético de Madrid habló en la previa del juego en el que este martes la selección local recibirá a Ecuador en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Obed Vargas destacó el trabajo que hicieron en la primera fase de este Mundial, en la que terminaron como líderes del grupo A con nueve puntos sin haber recibido gol, algo que les da confianza, pero no los hace perder el piso.

PUBLICIDAD

"Nos llena de orgullo nuestra labor en la primera fase, los tres triunfos son fruto del trabajo que hacemos en este grupo que es como una familia, pero eso ya quedó en el pasado, ahora debemos concentrarnos en lo que viene. Si no ganamos quedamos fuera, con esa consciencia debemos enfrentar este partido, por eso saldremos a dar todo por este país", apuntó.

Jesús Gallardo coincidió con Vargas al señalar que la velocidad es una de las principales virtudes de su rival.

"Sabemos que ellos tienen gran calidad y velocidad por las bandas, vamos a tratar de neutralizarlos. No nos fijamos en un sólo jugador, sino en lo que hacen como conjunto", explicó el lateral.

El jugador del Toluca de la liga local negó que por su carácter de anfitrión, México sea favorito sobre los sudamericanos.

"No sé si marcarnos como favoritos, pero estar en casa, con nuestra gente nos hace sentirnos apoyados y confiados, pero no quitamos mérito a Ecuador, sabemos el gran equipo que tiene, vamos a tratar de imponer nuestro estilo para ganar", señaló.

Una manera de pensar con la que también empató el delantero Armando González.

"Tenemos una gran mentalidad. Se logró el primer objetivo que era clasificar en primer lugar del grupo. Ahora viene lo más importante en los juegos a matar o morir, lo que hicimos en la primera fase quedó atrás, aprendimos y corregimos lo que debíamos y ahora debemos demostrarlo ante un rival de cuidado como es Ecuador", puntualizó González.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

La nicotina, presente en el tabaco y otros productos, puede mejorar la memoria de forma pasajera al aumentar una proteína cerebral, según un estudio

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El paso entre el Régimen General y el RETA afecta directamente al cálculo de la jubilación y puede recortar los ingresos futuros si no se planifica bien

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Los futbolistas brasileños se han visto envueltos en un ‘cuadrilátero amoroso’ con Karoline Lima y Tainá Castro

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más practicadas por sus diferentes beneficios a nivel físico y mental

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito

Rascar una picadura puede empeorar la reacción de la piel y abrir un círculo de inflamación

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

ECONOMÍA

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

DEPORTES

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1