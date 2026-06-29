Marta Higueras, ex mano derecha de Carmena, se lanza a la carrera electoral en Madrid con su propio proyecto político

Marta Higueras, la que fuera mano derecha de Manuela Carmena, ha presentado 'Independientes por Madrid', "un proyecto municipalista e independiente absolutamente centrado en Madrid" porque "no va de bloques ni de bandos".

"No tenemos ninguna aspiración autonómica ni nacional, nos centramos en Madrid, que se merece algo mejor que elegir entre bandos", ha subrayado Higueras en una comparecencia de prensa.

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La que fuera edil del Ayuntamiento ha destacado que la gran diferencia es que 'Independientes por Madrid' no tiene que responder a ningún bloque político nacional.

El proyecto municipalista se encuadra en una corriente integrada por 400 alcaldes en el país independientes de formaciones políticas. "Municipalismo, el diálogo y gestión midiendo la política por resultados y no por bandos", ha resumido el sentido de ser de 'Independientes por Madrid'.

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Formarán parte de él todos los que quieran participar y "tengan algo que aportar". De ahí nace www.independientespormadrid.org, en marcha desde este lunes para que la ciudadanía interesada envíe sugerencias y propuestas para "tratar con seriedad los problemas que afectan a Madrid, como vivienda, comercio o seguridad de los barrios, que es lo que se echa de menos en los plenos de este Ayuntamiento".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))