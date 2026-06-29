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La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas en cauces de Teruel y Castellón

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Zaragoza, 29 jun (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este lunes un aviso por posibles crecidas súbitas en barrancos y cauces menores en el sureste de la cuenca, en Teruel y Castellón, ante las alertas amarillas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo de lluvias intensas, de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Aemet, desde este mediodía hay alerta amarilla por riesgo de lluvias de hasta 20 litros en un hora y tormentas acompañadas de granizo en las comarcas turolenses de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, y por precipitaciones con la misma intensidad en el interior y el norte de Castellón.

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Como consecuencia de este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores y barrancos y recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Aemet, en el Sistema Automático de Hidrológica del Ebro y en su página web. EFE

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