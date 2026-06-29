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La bolsa española cede el 0,2 % y el nivel de 19.400 puntos mientras el crudo sube el 1 %

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Madrid, 29 jun (EFE).- La bolsa española ha bajado un 0,2 % este lunes y ha perdido el nivel de 19.400 puntos mientras el petróleo subía algo más de 1 % después de los ataques que intercambiaron Estados Unidos e Irán este fin de semana.

El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha perdido 37,9 puntos, ese 0,2 %, hasta 19.387,4 puntos. En el año acumula una subida del 12,02 %.

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En Europa, con el euro a 1,1422 dólares y una apreciación del 0,34 %, Londres bajó el 0,23 %; París el 0,21 %, Milán el 0,2 % y Fráncfort el 0,18 %.

La bolsa española registró pérdidas durante la mayor parte de la sesión, excepto en algún momento cuando había transcurrido casi una hora desde la apertura. Al final de la sesión no aprovechaba el alza del 0,45 % del parqué neoyorquino, lastrada por muchos valores cíclicos.

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Ni siquiera obtuvo provecho de la revisión al alza del PIB español este año, que crecerá cuatro décimas más de lo calculado inicialmente, hasta el 2,6 %, ni de que el IPC adelantado de junio se mantuviera en el 3,2 %, como en mayo.

En la bolsa española pesaba inicialmente la leve caída de Wall Street el viernes, así como los ataques entre Estados Unidos e Irán el fin de semana y el alza del precio del petróleo.

Irán había atacado a barcos en Ormuz y a bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, y Estados Unidos a instalaciones militares iraníes, pero, antes de romper definitivamente el alto el fuego, anoche acordaban suspender las hostilidades y reanudar las negociaciones de paz en Doha el martes, lo que luego negaría Irán.

El analista de XTB Manuel Pinto, ha comentado que hemos tenido una "nueva jornada de cautela en los mercados financieros, que siguen digiriendo la fuerte volatilidad registrada la semana pasada tras la rotación sufrida por las grandes empresas tecnológicas".

Además, ha considerado que "el sentimiento de los inversores continúa siendo relativamente positivo gracias a las crecientes expectativas de que el alto el fuego entre EEUU e Irán pueda consolidarse" y que la reunión de Doha sirva para "avanzar hacia una solución más estable del conflicto", pese a los últimos ataques.

El barril de petróleo brent subía al cierre nacional el 1,22 %, hasta 72,87 dólares, mientras que el west texas intermediate repuntaba el 1,78 % y se cambiaba a 70,46 dólares.

El gas natural en el mercado de los Países Bajos subía el 2,42 % y se negociaba a 42,52 euros el megavatio hora.

De los grandes valores del IBEX han bajado Telefónica, el 1,67 %, e Inditex, el 1,07 %. Subieron Repsol, el 1,55 % (tercer puesto por ganancias del IBEX); Banco Santander el 0,74 % (quinto), Iberdrola el 0,6 % y BBVA el 0,37 %.

Lideró las pérdidas Cellnex al retroceder el 4,53 %; Acerinox cayó el 3,07 %; Redeia el 2,85 % (cotizaba ex dividendo), ArcelorMittal el 1,9 % y Sacyr el 1,82 % (también se negociaba ex dividendo).

Indra encabezó las subidas del IBEX al ganar el 2,51 %; Puig avanzó el 1,76 %, seguida de Repsol, mientras que Acciona avanzó el 1,34 % y después se situó Banco Santander.

El rendimiento de la deuda española a diez años subió 0,3 puntos básicos, hasta el 3,343 %, y la prima de riesgo con Alemania quedó en 48,7 puntos básicos.

La onza de oro troy bajaba el 1,55 %, hasta 4.025,5 dólares, y la plata se depreciaba el 2,03 % y se negociaba a 57,95 dólares.

El bitcóin bajaba el 0,18 % y se cotizaba a 59.468 dólares. EFE

(Foto) (Vídeo)

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