Jueces piden que no cuente la nota de euskera en la preinscripción de quienes recurrieron

Bilbao, 29 jun (EFE).- Varios tribunales han estimado las medidas cautelares solicitadas por familias de alumnos afectados por los suspensos en el examen de euskera de la prueba de acceso (PAU) y han pedido a la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) que esa nota no sea tenida en cuenta en el proceso de matriculación de quienes recurrieron a la Justicia.

Fuentes jurídicas han explicado que varias plazas de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao han resuelto en el mismo sentido y han emitido alrededor de una veintena de autos (uno por cada alumno que ha recurrido) en los que se solicita a la universidad pública vasca EHU no tener en cuenta la nota de las puntuaciones en la prueba de Lengua Vasca y Literatura II para el cálculo de la nota media del alumno afectado de cara al proceso de preinscripción.

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Decenas de familias recurrieron ante la Justicia y solicitaron la medida cautelarísima de que la nota de euskera no fuera tenida en cuenta en la preinscripción y los autos judiciales han valorado esa medida urgente porque, de esperar a una sentencia y si ésta resultara favorable al alumno, llegaría tarde para el periodo de preinscripción que concluye este lunes y causaría "un perjuicio irreparable" al estudiante.

Tras la preinscripción, la matrículación en la EHU se hace por orden de admisión en diferentes fases.

Por ello, los tribunales solicitan a la EHU que "las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II correspondientes al alumno no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos del cálculo de la nota de acceso y de admisión y, por ende, de los procedimientos de preinscripción y adjudicación de plazas y matrícula, hasta la resolución del presente recurso". EFE

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