Igualdad lanza la primera campaña contra la prostitución: 'Reseñas 5 estrellas #Yositeveo'

Madrid, 29 jun (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha lanzado este lunes 'Reseñas 5 estrellas #Yositeveo', la primera campaña que se hace en España por la abolición de la prostitución, que retrata la "realidad durísima" que sufren miles de mujeres en esta situación y que se ha trasladado también a las redes.

"Queremos que se visualice el sufrimiento, la pérdida absoluta de derechos y la situación terrible por la que diariamente pasan estas mujeres y algunas niñas en situación de prostitución", ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el acto de presentación de la campaña en el que también ha participado la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro.

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Desarrollada por la farmacéutica Ogilvy, la iniciativa pone el foco en "una sociedad del consumo del usar y tirar", que consume los cuerpos de las mujeres de igual modo que "un menú en una cadena o en una superficie o en un restaurante" porque se han convertido en "un gran negocio" que mueve cientos miles de millones de euros en todo el mundo.

Pero también centra el tiro en "la indignidad y la falta de conciencia" de "los consumidores de mujeres", los puteros, que "sin ninguna conciencia hablan de ellas como si fueran productos consumibles y perecederos".

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Lo hace adaptándose a las nuevas formas de prostitución, que ha pasado de la calle a las redes y plataformas como OnlyFans o Sugar Daddys, donde se captan a chicas muy jóvenes para luego "trasladarlas a la sordidez de la prostitución", donde son puntuadas y reseñadas como cualquier otro producto más.

Se trata de la primera campaña que el Gobierno pone en marcha contra la prostitución, porque el "sólido" compromiso de este Ministerio es el de avanzar hacia una sociedad abolicionista, ha resaltado Redondo.

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La ministra ha recordado que el 80 % de los ciudadanos, según el CIS, considera la prostitución una forma de violencia; sin embargo, solo tres de cada diez tres consideran que es sancionable esta actividad para el que la consume.

Por ello, ha enfatizado la necesidad de seguir avanzando; en este sentido, y además del proyecto de abolición, Igualdad está ultimando la ley integral de trata, de la que son víctimas el 90 % de las mujeres en situación de prostitución, que confía en poder llevar al Congreso "antes de fin de año".

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"Queremos hacer una ley muy completa que aborde la trata en todas sus dimensiones, con fines de explotación sexual, pero también laboral y otro tipo de tratas como por ejemplo para el tráfico de órganos", ha explicado.

Por otra parte, Redondo ha avanzado que el próximo sábado acudirá a la manifestación del Orgullo porque este año en que España ha sido reconocido el país del mundo donde las personas LGTBI "incluso pueden vivir de mejor manera siendo respetadas e integradas con absoluta normalidad en la vida cotidiana", hay que "ejercer los derechos de manifestación con más orgullo si cabe en cualquier otro momento". EFE

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