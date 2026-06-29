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Galán, Lundqvist y Diogo Brito renuevan con el Obradoiro

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Santiago de Compostela, 29 jun (EFE).- El Monbus Obradoiro conservará la columna vertebral del equipo que logró el ascenso a la ACB tras cerrar las renovaciones de Alejandro Galán, Olle Lundqvist y Diogo Brito, que se suman a las ya anunciadas de Alex Barcello, Sergi Quintela, Yunio Barrueta y Felipe Dos Anjos.

Galán cumplirá su tercera temporada como obradoirista después de ser una pieza clave en el equipo de Diego Epifanio, quien ya lo conocía de su etapa al frente del Básquet Coruña.

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Del equipo naranja también llegó, en este caso el verano pasado, el internacional sueco Lundqvist, quien actualmente se encuentra recuperándose de la rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda que sufrió a mediados de diciembre.

El jugador nórdico tiene experiencia en la ACB con el Básquet Coruña, con el que promedió 6.8 puntosy 2.6 rebotes en los casi 16 minutos de media que estuvo en pista en 25 partidos.

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El que debutará en la máxima categoría del baloncesto español será el Internacional portugués Diogo Brito, quien en esta última temporada ha sido una de las piezas clave en la rotación de Diego Epifanio. EFE

dmg/arh

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