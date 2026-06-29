Barcelona, 29 jun (EFE).- El diplomático libanés Fadi Hajali será el nuevo secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en sustitución de Nasser Kamel, que ha ostentado el cargo desde 2018 y ya había agotado el mandato.

Así lo han explicado a EFE fuentes conocedoras de la decisión, que han indicado que el nombramiento se oficializará el próximo 1 de julio.

Hajali, que actualmente es el vicesecretario general de la UpM para la Administración, tiene una carrera de treinta años como diplomático, en la que ha ocupado cargos como el de embajador del Líbano ante la Unión Europea o jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores del Líbano.

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La UpM es una organización intergubernamental formada por 43 Estados miembros de Europa y de la cuenca mediterránea, con sede en Barcelona.

Kamel agotó su mandato en diciembre, si bien su relevo no se hará efectivo hasta este miércoles.

En sus últimas intervenciones, Kamel ha abogado por una mayor cooperación regional y por reforma la UpM, al tiempo que ha reclamado a los países miembros incrementar su compromiso y sus aportaciones económicas al organismo.

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En noviembre del año pasado se celebró el X Foro Regional de la UpM, con el que se conmemoraron tres décadas de "compromiso colectivo con la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Mediterráneo".

También se reafirmó "la visión compartida de la región de avanzar hacia una cooperación reforzada y resiliente".

Precisamente en 2025 se cumplió el XXX aniversario del llamado Proceso de Barcelona, una iniciativa nacida en 1995 para crear un espacio de diálogo y cooperación entre los países a ambos lados del Mediterráneo.

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Esta mañana, el presidente catalán, Salvador Illa, ha recibido en el Palau de la Generalitat a Kamel y ambos dirigentes han firmado un memorando de entendimiento "para consolidar a Cataluña como centro institucional euromediterráneo", según ha explicado el Govern catalán.

Mediante este memorando, ha señalado el ejecutivo de Illa, ambas instituciones "acuerdan por primera vez un marco estable de cooperación en ámbitos con la investigación, la economía verde, las lenguas y la cooperación al desarrollo".

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Una de las medidas contempladas es que la Generalitat "facilite herramientas para fomentar el conocimiento de la lengua catalana entre el personal de la UpM".

En la mencionada reunión también han participado el conseller de Acción Exterior, Jaume Duch, y Fadi Hajali, que asumirá a partir del miércoles las riendas de la UpM. EFE

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