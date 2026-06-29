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Extremadura prestará atención psicológica a niños y hombres víctimas de violencia sexual

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Mérida, 29 jun (EFE).- La Junta de Extremadura prestará atención psicológica urgente a niños y a hombres víctimas de violencia sexual, así como a niñas menores de 12 años, ya que la chicas y mujeres mayores de esa edad son atendidas en los centros de crisis creados para tal fin.

La secretaria de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha anunciado este nuevo recurso, inexistente hasta ahora en el resto de comunidades autónomas, según ha dicho, en declaraciones a los medios antes de comparecer ante comisión parlamentaria para exponer las líneas generales de su departamento en esta legislatura.

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Ara Sánchez ha destacado que con este nuevo recurso de atención a las víctimas de violencia sexual, que se llevará a cabo en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Extremadura, se pretende que ninguna persona que pueda sufrir este tipo de violencia quede desasistida en la región.

La responsable de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, que tiene rango de consejera, ha puesto de relieve el compromiso de la presidenta María Guardiola con la igualdad y la conciliación, la lucha contra la violencia de género y la defensa de las personas LGTBIQ+.

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A su juicio, Guardiola "ha concebido la igualdad como una forma de gobernar y eso lo cambia todo", algo que retoma en su segunda legislatura "con la misma o más ilusión".

Ara Sánchez ha destacado los logros conseguidos en los últimos tres años, como la puesta en marcha de los cuatro centros de atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual, en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia; o las obras llevadas a cabo en las Casas de la Mujer de las dos capitales de provincia.

Ha anunciado que en breve se pondrá en marcha una nueva oficina de Igualdad y contra la Violencia de Género en Tierra de Barros, con lo que sumarán 37, y que en los próximos días se aprobará el I Plan de Igualdad e la Junta de Extremadura y sus órganos autónomos y dependientes que, con 89 medidas, afectará más de 63.000 trabajadores y trabajadoras públicas de la región.

Ha puesto de relieve, igualmente, los 27 millones que se han invertido en materia de conciliación y ha avanzado que se seguirá trabajando, de la mano de las entidades del colectivo, para reforzar las oficinas de lucha contra los delitos de lgtbifobia. EFE.

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