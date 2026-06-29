Exteriores ve "partidista" la decisión de Madrid de recuperar el edificio de la Casa Árabe

Madrid, 29 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Madrid de recuperar la posesión del edificio de las Escuelas Aguirre, sede de la Casa Árabe, al considerarlo una medida "partidista" y un "ataque" a los esfuerzos del Gobierno de construir "una política exterior de Estado".

Fuentes de Exteriores han señalado a EFE que además esta iniciativa "pone en cuestión" el compromiso del consistorio por trabajar "de una forma constructiva por el desarrollo de relaciones de amistad y diálogo entre España y el mundo árabe".

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Igualmente, Exteriores ha lamentado que se haya tomado esta medida "con absoluta deslealtad institucional", sin ningún tipo de comunicación previa a los miembros del consorcio de la Casa Árabe por parte del Ayuntamiento, que ha alegado que el edificio presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

En este sentido, las fuentes han apuntado que en los últimos años, el Ayuntamiento no ha facilitado colaboración técnica, administrativa o financiera que permitiera la adecuación de los espacios, contribuyendo "decisivamente a su falta de mantenimiento y deterioro progresivo".

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De hecho, el Ministerio, según han explicado, ha enviado en los últimos meses sendas cartas al alcalde, José Luis Martínez Almeida, solicitando una actuación "imprescindible" para el adecuado mantenimiento del edificio, y está todavía a la espera de que le responda a la última misiva.

Han recordado también que el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Consejo Rector de Casa Árabe y ha participado siempre en todas las decisiones sobre su administración y gestión, que se han tomado colegiadamente.

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Por tanto, el Ayuntamiento ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas, y sin manifestar "disconformidad de ningún tipo".

Consideran desde Exteriores que se trata de una decisión "especialmente incomprensible" en un momento en que la actual dirección de Casa Árabe está actuando "con encomiable eficacia, siguiendo las decisiones del Consejo Rector, para mejorar su gestión y administración".

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Ante esta situación y por el peso que tiene la labor de Casa Árabe en la política exterior, el Ministerio se compromete a buscar una solución que permita la continuidad de su trabajo. EFE