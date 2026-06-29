El rugbista belga Bruno Vliegen, gravemente quemado en un accidente laboral

Bruselas, 29 (EFE).- El jugador de rugby de la selección belga Bruno Vliegen, de 24 años, ha sufrido quemaduras en más del 37 % de su cuerpo en un accidente laboral mientras trabajaba en un jardín, y su entorno ha lanzado una colecta para ayudar a su pareja y a su hija de un año.

El deportista, que juega de pilar y acababa de firmar con el Soignies para la próxima temporada, resultó herido mientras quemaba ramas en la localidad de Écaussinnes, al sur de Bruselas, cuando utilizaba un tronco con gasolina como antorcha y se produjo una explosión, informaron hoy los diarios Sidinfo y DH Les Sports +.

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"Tras unos segundos, se produjo una pequeña explosión en el montón de ramas y Bruno quedó rodeado por el fuego. Todo ocurrió muy rápido, hasta el punto de que pensó que iba a morir. Gritaba, pero nadie podía oírlo. Se acurrucó en posición fetal e intentaba como podía protegerse el rostro cuando oyó un crujido entre las ramas", relató la Fundación Nicolas Gigot, con el consentimiento de Vliegen.

El joven vio una apertura entre las llamas y se lanzó por ella, quitándose la camiseta mientras corría, aunque su cuerpo seguía ardiendo.

"Tuvo que refugiarse en una especie de abrevadero para caballos situado no muy lejos para apagar el fuego, antes de ser trasladado al hospital", agregó una portavoz de la fundación.

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Vliegen, internacional con los "Diablos Negros" belgas y con una veintena de partidos con la selección, se encuentra hospitalizado en la unidad de grandes quemados del Grand Hôpital de Charleroi.

Su vida ya no corre peligro, pero inicia "una larga batalla, marcada por curas, posibles injertos, rehabilitación y reconstrucción", indicaron los medios locales, que explican que la colecta busca recaudar ayuda para ayudar a su compañera y para la pequeña Lio durante la recuperación de un jugador que en el mundo del rugby "es unánimemente apreciado por su generosidad y disponibilidad", según el diario DH Les Sports+.

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"Lanzamos esta colecta para ayudar a Bruno y a su familia a superar esta prueba. Cada donación, sea cual sea su importe, será una piedra aportada a su reconstrucción. Detrás de cada euro se esconde un mensaje: 'No estás solo'", señaló la Fundación Nicolas Gigot.

Bruno Vliegen había empezado a jugar al rugby junto a Nicolas Gigot, un joven jugador de rugby belga, de la región de Lieja, que en 2020 falleció a los 19 años tras sufrir una hipertermia durante un entrenamiento que acabó con su vida tras varias semanas hospitalizado. EFE

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