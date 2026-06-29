Espana agencias

El rugbista belga Bruno Vliegen, gravemente quemado en un accidente laboral

Guardar
Google icon

Bruselas, 29 (EFE).- El jugador de rugby de la selección belga Bruno Vliegen, de 24 años, ha sufrido quemaduras en más del 37 % de su cuerpo en un accidente laboral mientras trabajaba en un jardín, y su entorno ha lanzado una colecta para ayudar a su pareja y a su hija de un año.

El deportista, que juega de pilar y acababa de firmar con el Soignies para la próxima temporada, resultó herido mientras quemaba ramas en la localidad de Écaussinnes, al sur de Bruselas, cuando utilizaba un tronco con gasolina como antorcha y se produjo una explosión, informaron hoy los diarios Sidinfo y DH Les Sports +.

PUBLICIDAD

"Tras unos segundos, se produjo una pequeña explosión en el montón de ramas y Bruno quedó rodeado por el fuego. Todo ocurrió muy rápido, hasta el punto de que pensó que iba a morir. Gritaba, pero nadie podía oírlo. Se acurrucó en posición fetal e intentaba como podía protegerse el rostro cuando oyó un crujido entre las ramas", relató la Fundación Nicolas Gigot, con el consentimiento de Vliegen.

El joven vio una apertura entre las llamas y se lanzó por ella, quitándose la camiseta mientras corría, aunque su cuerpo seguía ardiendo.

"Tuvo que refugiarse en una especie de abrevadero para caballos situado no muy lejos para apagar el fuego, antes de ser trasladado al hospital", agregó una portavoz de la fundación.

PUBLICIDAD

Vliegen, internacional con los "Diablos Negros" belgas y con una veintena de partidos con la selección, se encuentra hospitalizado en la unidad de grandes quemados del Grand Hôpital de Charleroi.

Su vida ya no corre peligro, pero inicia "una larga batalla, marcada por curas, posibles injertos, rehabilitación y reconstrucción", indicaron los medios locales, que explican que la colecta busca recaudar ayuda para ayudar a su compañera y para la pequeña Lio durante la recuperación de un jugador que en el mundo del rugby "es unánimemente apreciado por su generosidad y disponibilidad", según el diario DH Les Sports+.

"Lanzamos esta colecta para ayudar a Bruno y a su familia a superar esta prueba. Cada donación, sea cual sea su importe, será una piedra aportada a su reconstrucción. Detrás de cada euro se esconde un mensaje: 'No estás solo'", señaló la Fundación Nicolas Gigot.

Bruno Vliegen había empezado a jugar al rugby junto a Nicolas Gigot, un joven jugador de rugby belga, de la región de Lieja, que en 2020 falleció a los 19 años tras sufrir una hipertermia durante un entrenamiento que acabó con su vida tras varias semanas hospitalizado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Digestión pesada en verano: qué es, síntomas, causas y cómo prevenirla

El cambio de temperatura y de hábitos puede tener repercusiones en el sistema digestivo

Digestión pesada en verano: qué es, síntomas, causas y cómo prevenirla

Sigue estas indicaciones para enfriar tu casa en verano: “Mejora la salubridad del aire interior y reduce la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado”

El arquitecto Eduardo Sanz enumera los detalles en los que hay que fijarse en una casa para conocer cómo afectarán las altas temperaturas

Sigue estas indicaciones para enfriar tu casa en verano: “Mejora la salubridad del aire interior y reduce la necesidad del uso de equipos de aire acondicionado”

Receta de tarta de queso y café, un postre sin horno perfecto para el verano

Esta tarta de sabor dulce y amargo es un postre elegante y diferente, perfecto para sorprender en una comida especial o acompañar en una sobremesa

Receta de tarta de queso y café, un postre sin horno perfecto para el verano

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

El Consejo de Ministros aprueba un decreto que permite reactivar este derecho para el personal laboral de las administraciones tras meses de bloqueo y establece un modelo flexible para contratar a los trabajadores relevistas

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avala las previsiones macroeconómicas que servirán de base para los Presupuestos de 2027, aunque alerta de que la incertidumbre internacional, el fin de los fondos europeos y la pérdida de competitividad podrían enfriar la economía española

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial