El PSOE exige "respeto" al partido ante los "insultos" e insta a Feijóo a "pasar la ITV" a sus dirigentes

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido este lunes "respeto" a su partido frente a los "insultos" que recibe la organización por parte de otros partidos a raíz de las investigaciones sobre corrupción y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija también "pasar la ITV" a los miembros de su comité de dirección y que explique sus gastos e ingresos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la diputada socialista ha sido preguntada por preguntada por las críticas a su Comité Federal del sábado y a las medidas de regeneración y transparencia anunciadas por Pedro Sánchez: para Podemos, el presidente "está desnudo" y parece que "mea a la gente", mientras que desde el PP hablan de "comité criminal".

PUBLICIDAD

Mínguez ha afirmado que es "muy respetuosa" con todos las formaciones políticas, pero ha exigido que también sean respetuosos con el PSOE, que tiene 146 años de historia y "tantos avances y derechos" conquistados. "Muchos han intentado acabar con nosotros y si nuestros antepasados hubieran bajado los brazos, hoy no estaríamos aquí", ha señalado, antes de añadir que el PSOE hará "oídos sordos a cualquier insulto".

EL PSOE, "EL PARTIDO MÁS TRANSPARENTE"

La dirigente socialista ha defendido que en el Comité Federal del PSOE hicieron "lo que tenían que hacer, que era rendir cuentas" y explicar los "estándares tan elevados" que se ha marcado en materia de transparencia. En este sentido, ha asegurado que el PSOE ha reforzado sus controles hasta situarse como "el partido más transparente" de España, con un 83% de transparencia.

PUBLICIDAD

A continuación, Mínguez ha acusado al PP de querer dar lecciones de transparencia y corrupción pese a ser "el partido condenado por corrupción", que "se financiaba y cobraba en B y cuenta con "una sede pagada en B".

La portavoz socialista ha señalado que los diputados deben presentar una declaración de bienes e intereses económicos en el Congreso y actualizarla si cambia su situación, sus ingresos o sus percepciones, y ha preguntado si todos los diputados del PP lo hacen y si tienen reflejadas sus retribuciones en sus respectivas declaraciones.

PUBLICIDAD

"RETRIBUCIONES EN ESPECIE" DE FEIJÓO

En este punto, ha insistido en las sospechas que lanzó Sánchez en el ultimo Pleno y ha exigido al PP que aclare los gastos de la vivienda de Feijóo para aclarar si está recibiendo "retribuciones en especie" por su "piso, ático o chalé" del madrileño barrio de El Viso. "En política hay dos maneras de entender la corrupción y la transparencia: quien convive con la corrupción o quien reniega de ella y actúa", sostiene.

PUBLICIDAD

"Al señor Feijóo cada día, cada hora, nos hace pasar la ITV al Partido Socialista y la pasamos, ha señalado Mínguez, antes de pedir al líder del PP que "exija también pasar la ITV" a los miembros de su comité de dirección o al conjunto del Partido Popular.

Por último, preguntada por una nueva declaración de la empresaria Carmen Pano en la Audiencia Nacional y por el libro del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la portavoz del PSOE ha recalcado que la dirección ha tomado "medidas contundentes y tajantes" sobre personas que ya no forman parte del partido y que están envueltas en sus "propias estrategias de defensa", por lo que ha evitado valorarlo.

PUBLICIDAD