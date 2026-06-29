Espana agencias

El PSOE exige "respeto" al partido ante los "insultos" e insta a Feijóo a "pasar la ITV" a sus dirigentes

Guardar
Google icon
Imagen GIZ7CYFDB5CUXLK2T3V3WEM25M

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido este lunes "respeto" a su partido frente a los "insultos" que recibe la organización por parte de otros partidos a raíz de las investigaciones sobre corrupción y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que exija también "pasar la ITV" a los miembros de su comité de dirección y que explique sus gastos e ingresos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, la diputada socialista ha sido preguntada por preguntada por las críticas a su Comité Federal del sábado y a las medidas de regeneración y transparencia anunciadas por Pedro Sánchez: para Podemos, el presidente "está desnudo" y parece que "mea a la gente", mientras que desde el PP hablan de "comité criminal".

PUBLICIDAD

Mínguez ha afirmado que es "muy respetuosa" con todos las formaciones políticas, pero ha exigido que también sean respetuosos con el PSOE, que tiene 146 años de historia y "tantos avances y derechos" conquistados. "Muchos han intentado acabar con nosotros y si nuestros antepasados hubieran bajado los brazos, hoy no estaríamos aquí", ha señalado, antes de añadir que el PSOE hará "oídos sordos a cualquier insulto".

EL PSOE, "EL PARTIDO MÁS TRANSPARENTE"

La dirigente socialista ha defendido que en el Comité Federal del PSOE hicieron "lo que tenían que hacer, que era rendir cuentas" y explicar los "estándares tan elevados" que se ha marcado en materia de transparencia. En este sentido, ha asegurado que el PSOE ha reforzado sus controles hasta situarse como "el partido más transparente" de España, con un 83% de transparencia.

PUBLICIDAD

A continuación, Mínguez ha acusado al PP de querer dar lecciones de transparencia y corrupción pese a ser "el partido condenado por corrupción", que "se financiaba y cobraba en B y cuenta con "una sede pagada en B".

La portavoz socialista ha señalado que los diputados deben presentar una declaración de bienes e intereses económicos en el Congreso y actualizarla si cambia su situación, sus ingresos o sus percepciones, y ha preguntado si todos los diputados del PP lo hacen y si tienen reflejadas sus retribuciones en sus respectivas declaraciones.

"RETRIBUCIONES EN ESPECIE" DE FEIJÓO

En este punto, ha insistido en las sospechas que lanzó Sánchez en el ultimo Pleno y ha exigido al PP que aclare los gastos de la vivienda de Feijóo para aclarar si está recibiendo "retribuciones en especie" por su "piso, ático o chalé" del madrileño barrio de El Viso. "En política hay dos maneras de entender la corrupción y la transparencia: quien convive con la corrupción o quien reniega de ella y actúa", sostiene.

"Al señor Feijóo cada día, cada hora, nos hace pasar la ITV al Partido Socialista y la pasamos, ha señalado Mínguez, antes de pedir al líder del PP que "exija también pasar la ITV" a los miembros de su comité de dirección o al conjunto del Partido Popular.

Por último, preguntada por una nueva declaración de la empresaria Carmen Pano en la Audiencia Nacional y por el libro del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la portavoz del PSOE ha recalcado que la dirección ha tomado "medidas contundentes y tajantes" sobre personas que ya no forman parte del partido y que están envueltas en sus "propias estrategias de defensa", por lo que ha evitado valorarlo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal avala las previsiones macroeconómicas que servirán de base para los Presupuestos de 2027, aunque alerta de que la incertidumbre internacional, el fin de los fondos europeos y la pérdida de competitividad podrían enfriar la economía española

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El magistrado atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y cita como investigados a la actual presidenta de la SEPI, antiguos responsables de empresas públicas y exdirectivos de Tubos Reunidos por los indicios apreciados durante la instrucción

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

La familia Bárcenas y las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos rebajan de forma notable las penas que reclamaban inicialmente para los acusados y retiran los cargos contra dos mandos policiales

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

El Ejecutivo niega que la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados tenga fines electorales, reivindica la medida como un acto de justicia histórica y acusa al PP de sembrar dudas sobre el sistema democrático

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

El aviso de AEMET no implica el cierre automático, pero obliga a revisar las condiciones de trabajo y adoptar medidas de prevención

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

ECONOMÍA

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

Qué pasa con las terrazas de los bares si hay alerta roja por calor: multas de casi 50.000 euros si siguen abiertas con riesgo laboral

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

DEPORTES

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker