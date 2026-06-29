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El PSOE asume que si Feijóo quiere cambiar la ley electoral "demasiado bien no le va"

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Madrid, 29 jun (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asumido este lunes que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere cambiar la ley electoral para que el partido que gane las elecciones tenga un plus de diputados es que "demasiado bien no le va" en su estrategia para llegar a la Moncloa.

En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva socialista, Mínguez ha asegurado que esta propuesta de Feijóo demuestra que "hay una mayoría social pendiente de que en este país siga gobernando un gobierno progresista".

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Fuentes de la dirección han tildado de "ocurrencia" la propuesta de Feijóo, quien, a su parecer, está asustado porque cree que "con Vox no le llega" para gobernar.

Mínguez también se ha referido a las palabras del presidente del PP sobre la 'ley de nietos', con la que- ha dicho el popular- el Gobierno quiere "fabricar" votantes porque a su juicio, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le "salen las cuentas" para ganar en 2027.

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Al respecto, ha considerado indistinguibles los discursos del PP y Vox y ha señalado que, aunque a veces no se saben quién copia a quien, habitualmente es Santiago Abascal quien "disparaba" y Alberto Núñez Feijóo quien "compra el relato".

La portavoz socialista ha recordado que fue la formación de Santiago Abascal la que lanzó esa idea la semana pasada en el Congreso mediante una proposición no de ley y, por tanto, el PP la copia ahora.

"A veces no sabemos quién copia a quien; habitualmente, Abascal dispara y Feijóo compra el relato", ha señalado Mínguez, que ha acusado a al PP y Vox de querer una sociedad que tenga miedo. "Es el miedo, siempre es el miedo", ha dicho.

Además, preguntada por si cree que existe un acercamiento entre PP y Junts que pueda desembocar en una moción de censura, ha invitado a Feijóo a registrarla en el Congreso y demostrar su "poca valentía".

Asimismo ha considerado una "tomadura de pelo" que el PP defienda ahora que hay que dejar atrás el procés con "las páginas y bibliotecas que han escrito sobre la confrontación territorial, especialmente con Cataluña".

"Siempre han utilizado Cataluña (...). Que ahora me vengan a decir que es que hay que pasar página me parece una tomadura de pelo, más si cabe que las anteriores", ha remachado. EFE

(Foto) (Vídeo)

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