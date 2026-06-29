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El PP urge a Zapatero a explicar el origen de las joyas halladas en su despacho como "se comprometió"

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El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha emplazado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a ofrecer explicaciones sobre el origen de las joyas intervenidas en la caja fuerte de su despacho como, según ha dicho, él mismo "se comprometió".

"Hoy termina un plazo que se autoimpuso el expresidente Zapatero", ha declarado Sémper, que ha recordado que esa noticia sobre las joyas --valoradas en 1,3 millones de euros-- "convulsionó" la política española, en especial al PSOE.

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El dirigente del PP ha criticado que, en su reciente declaración ante el juez, Zapatero evitara expresamente dar explicaciones sobre el origen de estas joyas cuando él mismo había dicho que ofrecería aclaraciones sobre su origen.

"NO SABEMOS SIN SON REGALOS O EL PAGO EN ESPECIE"

Según ha dicho, "sigue sin dar explicaciones" ni ante el juez ni ante los españoles. "A día de hoy no sabemos si son regalos o son el pago en especie por gestiones realizadas por el presidente Zapatero", ha manifestado.

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Además, ha subrayado que este pasado fin de semana, en su Comité Federal, el Partido Socialista "reafirmó esa confianza y apoyo" en el expresidente del Gobierno. A su entender, si Sánchez "fía su presente y su futuro a Zapatero" y éste "afirma que va a dar explicaciones sobre el origen de esas joyas", "parece razonable" que el PP le exija explicaciones", máxime cuando "las famosas joyas, son el chocolate y el loro de todo" lo que pueden llegar a "descubrir".

SÁNCHEZ "CUATRO DÍAS GOBERNANDO CONTRA" EL CONGRESO

A renglón seguido, se ha referido a la moción del PP que aprobó el pasado jueves el Congreso --con el apoyo de Vox, Junts y CC-- instando a Pedro Sánchez a convocar elecciones y someterse a una cuestión de confianza y que, a su juicio, evidencia que el presidente del Gobierno lleva cuatro días "gobernando contra la Cámara que le nombró".

"En este país desgraciadamente hemos normalizado en los últimos años muchas cosas que nunca deberíamos haber normalizado: el escándalo permanente, la degradación institucional, la mentira cotidiana. Pero no podemos normalizar que un presidente gobierne contra la voluntad de las Cortes Generales", ha enfatizado.

En este sentido, Sémper ha indicado que "parece razonable defender que cuando el Parlamento le retira políticamente la confianza" al presidente del Gobierno, "lo democrático sea exigir" que "asuma la realidad" convocando comicios o sometiéndose a una cuestión de confianza.

Tras denunciar el "bucle insoportable" en el que se ha convertido la política española, Sémper ha criticado que el jefe del Ejecutivo se ría tras lo aprobado en el Congreso. "Lo que obtuvimos fue una carcajada del presidente Sánchez, que entendemos que es una carcajada contra la democracia. Pero también creemos que es una carcajada a fruto del miedo", ha añadido.

Sémper ha afirmado que España "no puede estar gobernada por un partido fanatizado" como, a su juicio, han visto este fin de semana en el Comité Federal del PSOE, ni por un presidente que "margina" la soberanía nacional.

"España, lamentablemente está gobernada por un partido que ya es cómplice con la corrupción y crítico con la disidencia. Parece sorprendente que el problema para el Partido Socialista sea el señor Emiliano García-Page y no quienes están investigados por la corrupción", ha manifestado, en alusión al presidente de Castilla-La Mancha.

En este punto, ha subrayado que el PP de Feijóo ofrece "un cambio ético y de principios" que recupere "el valor de la palabra dada, el respeto a las instituciones y la idea elemental de que el poder no pertenece a quien lo ocupa, sino a los ciudadanos que lo prestan". "El cambio, estamos convencidos, está más cerca y estamos determinados en reparar el inmenso daño causado después de estos años de sanchismo", ha finalizado.

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EuropaPress

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