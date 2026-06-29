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El PP registra en el Congreso sus propuestas para paliar los efectos de la guerra en Irán

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Madrid, 29 jun (EFE).- El PP ha registrado en el Congreso una batería de medidas para paliar las consecuencias de la crisis de Irán y "aliviar el bolsillo de los españoles", según ha confirmado este lunes el portavoz del partido, Borja Sémper.

El pasado sábado, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo registró una proposición no de ley para paliar las consecuencias de la crisis de Irán para su debate en pleno, con medidas como la actualización de los parámetros del IRPF a la inflación.

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"Proponemos menos voracidad fiscal y más alivio para los hogares, y esto es urgente", ha apuntado Sémper en una rueda de prensa.

Todo ello después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este lunes un nuevo real decreto-ley con el que el Gobierno prorrogará varias de las medidas implementadas para paliar el impacto de la crisis en Oriente Medio.

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Según Sémper, este Gobierno ha subido los impuestos más de cien veces y se ha negado sistemáticamente a deflactar el IRPF, "haciendo caja con la inflación", mientras que los salarios de los españoles han perdido poder adquisitivo y España es el país de Europa con más niños en riesgo de pobreza.

En la PNL, el PP pretende que el Congreso inste al Gobierno a propuestas como eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año o a aprobar medidas para limitar el impacto sobre los precios de la energía, entre ellas la supresión permanente del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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