El Gobierno autoriza 200 millones para la climatización y eficiencia de centros escolares

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha autorizado 200 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) para la climatización y eficiencia energética de centros escolares, y las principales comunidades beneficiadas serán Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha aprobado este acuerdo para distribuirlo a las comunidades autónomas de forma "territorializada y transparente" y en función del número de centros docentes.

PUBLICIDAD

No obstante, Aagesen ha señalado que la actuaciones que serán financiables deberán acreditar al menos una mejora de la eficiencia del 10 % en cinco grandes actuaciones: envolvente térmica, renovación de instalaciones de calefacción, de refrigeración y de agua caliente, mejora de la iluminación y sistemas de automatización y control y eficiencia en instalaciones deportivas.

La ministra ha puntualizado que se trata de adaptar los centros educativos y sus infraestructuras a los "fenómenos extraordinarios que venimos viniendo en nuestro país a consecuencia del cambio climático"; a principios de año con la llegada de un tren de borrascas y con la llegada del verano con olas de calor cada vez más tempranas e intensas.

PUBLICIDAD

Con este programa de climatización de centros se pretende reducir el consumo energético en los edificios públicos y mejorar las condiciones de salud que permitan un adecuado aprendizaje.

En este sentido, ha recordado que la Asociación Española de Pediatría advierte de que a partir de 26 y 27 grados se deteriora la concentración y el aprendizaje, y que por encima de los 30 grados, el aula deja de ser un entorno adecuado para aprender.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta tercera ha señalado que en julio se convocará la Conferencia Sectorial de Energía para aprobar la distribución de los fondos a las comunidades autónomas, que tendrán la flexibilidad de adaptar y lanzar las convocatorias de acuerdo a las necesidades de sus centros.

En la misma conferencia sectorial también se aprobará la distribución de los 168 millones de euros autorizados a principios de junio para actuaciones de climatización y rehabilitación y ahorro energético en edificios e instalaciones de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)