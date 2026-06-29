Espana agencias

El Gobierno acelera medidas económicas y sociales ante el último curso de la legislatura

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno pretende acelerar una serie de medidas económicas y sociales, entre ellas en materia de vivienda, con las que evidenciar su compromiso en esas áreas ante el último curso político de la legislatura.

A la espera de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decida cuándo se celebrarán las elecciones generales, que ha garantizado en cualquier caso que serán en 2027, el Gobierno está decidido a aprovechar los meses que quedan para ahondar en iniciativas de calado social.

PUBLICIDAD

Al menos para presentarlas, negociarlas e intentar que salgan adelante, y en caso contrario, dejar patente qué formaciones políticas se oponen a ellas.

Proyecto esencial para dar cobertura económica a muchas de esas medidas es el de presupuestos generales para el próximo año y que ha dado este lunes su primer paso al aprobar el Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico.

PUBLICIDAD

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado en la rueda de prensa posterior a esa reunión que los presupuestos son la plasmación de una agenda política y económica.

A priori, ha expresado la intención de seguir los plazos legales previstos, lo que supondría presentar el correspondiente proyecto de ley en el Parlamento antes de que termine septiembre.

Antes, este mes de julio, está previsto presentar en el Congreso la senda de estabilidad que, en caso de que no prosperara en una primera votación, tendría que volver a enviar de nuevo el Gobierno a la Cámara baja.

Los plazos presupuestarios cobran especial importancia después de que Sánchez no cerrara la puerta a un posible adelanto electoral en caso de que no lograse sacar adelante unas nuevas cuentas del Estado.

Julio quiere ser aprovechado también por el Gobierno para avanzar en decisiones relativas a un asunto que Sánchez ha considerado un pilar de esta legislatura, la vivienda.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha avanzado que será en este mes cuando el Gobierno aprobará un real decreto "amplio y transversal" con un paquete de medidas al respecto, como un aumento del IVA al 21 % para pisos turísticos o la prórroga de los contratos de alquiler.

La intención es consensuar con los grupos del Congreso esas iniciativas para que todos se sientan representados y sea posible convalidar el real decreto en el Parlamento.

Fuentes del Gobierno han emplazado a la negociación ante la posibilidad de que incluya propuestas en materia de fiscalidad como las planteadas por Junts (clave para que salga adelante la iniciativa), pero por parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que hay disposición a hablar y, por tanto, hay margen para el acuerdo.

El Gobierno ha aprobado igualmente la prórroga de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, y ha asegurado que seguirá la evaluación de la situación para actuar en consecuencia.

Son decisiones que se suman al proceso de regularización de inmigrantes que concluye este martes y a otra serie de medidas aprobadas o anunciadas por el Ejecutivo la pasada semana y que las fuentes del Gobierno consideran una muestra de su compromiso social.

Entre ellas, el aumento de la aportación del Estado a la dependencia en 2.218 millones de euros para 2026, o el anuncio de la ampliación de la prestación a familias por cuidado de niños gravemente enfermos.

Todo ello prueba, según las fuentes del Ejecutivo, que hay recorrido para la legislatura y que no se trata de resistir, sino de dar contenido a una acción en beneficio de la ciudadanía.

En esa línea, el ministro Urtasun ha recalcado que la legislatura debe continuar con una hoja de ruta que sirva para hacer cosas.

Además de las cuestiones sociales, ha insistido en la necesidad de luchar contra la corrupción acelerando la ley de integridad pública y afrontando la regulación de la figura de los expresidentes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

La nicotina, presente en el tabaco y otros productos, puede mejorar la memoria de forma pasajera al aumentar una proteína cerebral, según un estudio

La única ventaja de fumar: un estudio con humanos relaciona la nicotina con mejoras temporales para la memoria

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El paso entre el Régimen General y el RETA afecta directamente al cálculo de la jubilación y puede recortar los ingresos futuros si no se planifica bien

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Los futbolistas brasileños se han visto envueltos en un ‘cuadrilátero amoroso’ con Karoline Lima y Tainá Castro

El ‘intercambio de parejas’ que revolucionó Brasil: la polémica amorosa entre el jugador Leo Pereira y Éder Militão

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

El pilates se ha convertido en una de las disciplinas más practicadas por sus diferentes beneficios a nivel físico y mental

Cinco posturas de pilates para mejorar tu posición corporal y fortalecer los músculos: son fáciles de hacer y aptas para todos los niveles

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito

Rascar una picadura puede empeorar la reacción de la piel y abrir un círculo de inflamación

Un dermatólogo explica por qué no debemos rascarnos las picaduras de mosquito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez

La Fiscalía mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por su presunta implicación en la ‘Operación Kitchen’

El Gobierno defiende la 'ley de nietos' por justicia y ve a Feijóo "desesperado": "Huele una derrota electoral"

ECONOMÍA

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

Más de 300 trenes cancelados por la huelga de Renfe: estos son tus derechos si te has visto afectado

La generación más preparada de la historia vive peor que hace 30 años: la vivienda y trabajos precarios condenan a los jóvenes a malvivir

El Gobierno desbloquea la jubilación parcial de miles de empleados públicos: así funcionará el nuevo sistema de relevo

La AIReF respalda por primera vez el plan económico del Gobierno, pero alerta de riesgos para el crecimiento del país

DEPORTES

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, lunes 29 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Kalajdzic, héroe de Austria tras una historia de superación: de tres roturas de cruzado al gol en el Mundial que clasificó a su país

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1