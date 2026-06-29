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El excomisario de Barajas asegura que "nadie" vinculado al caso Plus Ultra le pagó nunca

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Madrid, 26 jun (EFE).- El excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y actual Jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, aseguró ante la comisión que investiga la gestión de la SEPI en el Senado, al ser preguntado por el caso Plus Ultra, que nadie le ha dado "ni 7.000 euros, ni 70.000, ni 700 millones". "A mi nadie me ha dado dinero", ha recalcado.

Gómez Martín, que ha comparecido en la comisión que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, aparece en el sumario del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, sobre el caso Plus Ultra, como posible receptor de favores dentro de la trama que rodea el préstamo de la SEPI a la aerolínea y el entorno del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Según ha recordado hoy el PP, su nombre figura en un chat entre el abogado Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados, del que se infiere que Díazgranados usaba a Palomero para asuntos económicos en España, incluidos "favores y gratificaciones" para Gómez Martín.

El diputado del PP José Luis Monago le ha preguntado en concreto por un pago de 7.000 euros que se menciona en el chat por "limpiar un expediente", supuestamente del hijo menor de Díazgranados, lo cual el excomisario ha calificado de "rigurosamente falso".

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Según ha explicado, a Danilo Díazgranados hijo le conoció porque fue al aeropuerto de Barajas "con pasaporte venezolano falso y el grupo de falsedades documentales le detuvo, pasó a disposición judicial y punto pelota".

En su comparecencia, el excomisario ha hecho hincapié en que no tiene "nada que ver con esa gente", ni está "en ninguna trama", ni tiene "ninguna sociedad en Dubai".

Preguntado después por la senadora de Vox Paloma Gómez por sus contactos con Diazgranados, padre e hijo, el excomisario ha asegurado que no hubo "nada ilícito, nada inapropiado" y ha añadido: "Con esas personas no he tenido nunca ningún comportamiento de trato de favor".

Ha dicho que al exministro de Transportes José luis Ábalos lo vio "una vez", la noche en que aterrizo Delcy Rodríguez en 2020, y que a Miguel Palomera le conoce "esporádicamente" porque era el abogado del hijo de Danilo Díezgranados y porque luego coincidieron alguna vez porque tenían "algún amigo común".

También ha señalado que conoce a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y también al otro Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, y que el segundo se pasaba por su despacho del aeropuerto para saludarle y tomarse un café con él cuando iba de viaje con Zapatero.EFE

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