El Básquet Coruña supera los 5.000 abonados en su retorno a la elite del basket español

A Coruña, 29 jun (EFE).- El Leyma Básquet Coruña ha superado los 5.000 abonados en las dos primeras semanas de campaña en el retorno a la élite del baloncesto español, según informó este lunes el club gallego.

En su comunicado, la entidad presidida por Pablo de Amallo señala que el 91 por ciento de los aficionados que acompañaron al equipo en Primera FEB han renovado su abono para vivir el regreso del conjunto naranja a la Liga Endesa, en la que competirá por segunda vez en su historia.

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Este lunes se abre el plazo para las nuevas altas. Los precios de los carnets, para los adultos, oscilan entre los 620 euros de la ‘grada de pista premium’ hasta los 165 que cuesta un asiento en ‘tendido alto’.

Hasta la fecha, el Básquet Coruña anunció dos fichajes para la afrontar su regreso a la ACB: el pívot internacional letón Karlis Šilinš y el base estadounidense Alonzo Verge. EFE

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