El argentino Trungelliti se despide de Wimbledon en primera ronda

Londres, 29 jun (EFE).- El argentino Marco Trungelliti, número 94 del ranking ATP, cayó en su estreno en Wimbledon ante el estadounidense Martin Damm por (5)6-7, 7-6(5), (2)6-7 y (5)6-7.

En su segunda participación en el torneo británico, en donde en ambas no ha superado la primera ronda, todos los sets se decidieron en la muerte súbita con la particularidad que solo se produjeron dos roturas de servicio en todo el partido.

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En el momento de la verdad, el estadounidense se mostró más sólido y más fiable para conseguir el pase a segunda ronda en su debut en el prestigioso británico.

Damm se verá las caras contra el ganador del encuentro entre el francés Arthur Rinderknech y el británico Oliver Tarvet. EFE