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Colombia se entrena al completo en Miami para preparar la eliminatoria contra Ghana

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Miami (EE.UU.), 29 jun (EFE).- La selección colombiana empezó este lunes con el equipo al completo su preparación para el enfrentamiento de dieciseisavos de final contra Ghana, que disputará el viernes en Kansas City.

La expedición no regresó a Guadalajara, donde tuvo su sede de concentración durante la primera fase, tras el partido contra Portugal del pasado sábado en Miami, sino que se quedó en el sur de Florida para preparar la eliminatoria en las instalaciones del Inter Miami.

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En su primer entrenamiento desde el empate contra los lusos, que le valió el primer puesto del grupo K, los jugadores que tuvieron minutos en el partido se centraron en el trabajo de recuperación y prevención, mientras que el resto hizo trabajo de campo.

El seleccionador, Néstor Lorenzo, ha hecho hincapié durante el Mundial en la importancia de cuidar las cargas, debido al corto periodo de recuperación entre partidos, y rotó a varios jugadores en el once inicial que enfrentó a Portugal, incluido el lateral Daniel Muñoz.

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Colombia tendrá menos de una semana de descanso entre ese partido y los dieciseisavos, donde se enfrentará a Ghana, tercer clasificado del grupo L.

De ganar ese partido, la selección cafetera viajará a Vancouver para medirse en octavos de final contra el ganador del Suiza-Argelia.EFE

(foto)

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