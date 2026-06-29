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Casi 4 de cada 10 jóvenes en España han reducido su consumo de alcohol en los últimos años

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Madrid, 29 jun (EFE).- El 35,6 % de los jóvenes de 15 a 29 años residentes en España que consumen o han consumido alcohol afirma haber reducido su consumo de alcohol y un 17,3 % asegura haber dejado de beber en los últimos años.

Así lo afirma el estudio '¿Raro por qué? Discursos juveniles en torno al no consumo de alcohol', elaborado por Fad Juventud y presentado este lunes por el Ayuntamiento de Madrid con la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

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La vicealcaldesa y delegada, Inmaculada Sanz, ha destacado que "estamos ante una juventud mucho más consciente de los riesgos para la salud y para el comportamiento que tiene el alcohol, pero esto no quiere decir que el cambio haya sido completo".

La directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín, ha indicado este estudio demuestra que "no existe una única forma de relacionarse con el alcohol. Junto a quienes mantienen consumos habituales encontramos jóvenes que han decidido reducirlos, abandonarlos o no iniciarlos. Sin embargo, también observamos que quienes se apartan de la norma siguen percibiendo presiones para consumir".

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Para este estudio se elaboraron cuatro grupos de discusión con jóvenes con edades desde los 18 a los 28 años y diferentes niveles de consumo de alcohol. Los datos cuantitativos se extrajeron de un total de 1.200 encuestas a adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años.

El consumo de alcohol continúa ocupando un lugar destacado en las formas de ocio y socialización juveniles, de forma que 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años lo consumen con frecuencia u ocasionalmente.

Para Juan Carlos González, responsable de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, "la prevención eficaz del consumo de alcohol y otras sustancias en jóvenes requiere no solo intervenir en lo que saben, sino, y sobre todo, en cómo viven, se relacionan y se divierten".

Los principales motivos que llevan a los jóvenes a consumir alcohol son la presión recibida por el entorno, especialmente en los grupos extensos fuera del grupo más íntimo de la persona.

Entre los y las jóvenes se asume que, quien no bebe, "corta el rollo, estropea la diversión y le sobra al grupo", ya que aquellos jóvenes que beben no quieren "testigos" de sus desfases, lo que puede llevar a quienes no quieren consumir a beber para encajar.

De hecho, son muchos los jóvenes que afirman que tienen que explicarse, dar excusas y justificar su postura por no beber. Asimismo, son vistas como "figuras útiles" para cuidar a quienes beben.

"Si en un restaurante cenando con amigos todos piden un tinto y tú un vaso de agua, el camarero te mira diciendo '¿qué pasa que tú no bebes?', y parece que tengas que excusarte diciendo que conduces para no beber", ha destacado Gloria, una de las jóvenes participantes en la mesa redonda de la presentación del estudio.

El no consumo de alcohol también trae consecuencias en la vida social: algunos jóvenes pueden dejar de salir de fiesta por sentir que no encajan o separarse de amistades que no entienden su decisión.

Sin embargo, el consumo de alcohol no está exento de consecuencias y aunque uno de cada tres jóvenes afirma no haber experimentado ningún problema derivado del alcohol, el resto destacan situaciones como gastar más dinero del previsto (20,1 %), tener problemas de sueño (16,8 %) o experimentar sentimientos de tristeza, apatía o falta de ánimo (15,5 %).

El estudio también ha contemplado el consumo de bebidas energéticas, y destaca que 2 de cada 10 consumidores (de alcohol y de bebidas energéticas) reconocen mezclarlas con bastante o mucha frecuencia.

Para quienes consumen frecuentemente, beber en entornos de ocio es algo "indispensable" y que forma parte del ocio nocturno, así como ayuda a socializar y conocer gente nueva. No beber, en estos entornos, es considerado por quienes no lo hacen como algo incluso "heroico".

Entre los motivos para dejar de beber alcohol, se encuentran el arrepentimiento asociado con actos cometidos estando ebrio, el control y el considerarse a unos mismos como menos influenciables y con mayor fuerza de voluntad. EFE

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