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Bomberos forestales se manifiestan por regulación de la jornada y prevención de riesgos

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Madrid, 29 jun (EFE).- Los bomberos forestales se han manifestado este lunes frente al Ministerio de Trabajo en Madrid para exigir la tramitación del reglamento de riesgos laborales y la regulación de los tiempos de trabajo en los operativos, tal y como recoge la Ley 5/2024, cuyo plazo venció en noviembre de 2025.

La concentración, convocada por CCOO, ha transcurrido hasta el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco, al que los bomberos reclaman "una mayor coordinación interministerial y comunicación con los entes sociales”, según ha asegurado a EFE el representante del sindicato Carlos Martín.

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En plena temporada ya de incendios forestales, este portavoz ha denunciado la “total parálisis” del Ministerio de Trabajo al que acusa de haber “parado en seco la tramitación de dos regulaciones básicas y esenciales para el cuerpo de bomberos forestales”, una falta de aplicación que “repercute en las condiciones de seguridad” de estos profesionales.

El sindicato denuncia además el “enorme retraso” en la creación de una comisión para la evaluación y el reconocimiento de enfermedades profesionales específicas del sector.

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En cuanto a la prevención, ha quedado relegada, según Martín, a un segundo plano con "mucha gente inoperativa cuando debería estar haciendo labores preventivas” para, entre otras cosas, reducir la cantidad de "megaincendios, cada vez más frecuentes" que superan la capacidad de extinción y desbordan a los operativos.

En 2025, considerado el peor año del siglo en materia de incendios forestales por el volumen de superficie quemada, se aprobó el Real Decreto 716/2025 que establece las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

Pese a constituir "una normativa tan clara”, CCOO lamenta que “gran parte de las comunidades autónomas siguen improvisando a última hora”, por lo que el colectivo de bomberos forestales "sigue, un año más, arrastrando problemas de base como la precariedad, la falta de medios, de equipos y de compensación adecuada por la labor que desempeñan”.

El coordinador de la secretaría de medio ambiente y salud laboral del sindicato, Rubén Pinel, ha asegurado a EFE que, a su juicio, son “las CCAA las que están bloqueando que el Real Decreto salga adelante”, aunque son “las que tienen que llevar a la práctica las medidas del reglamento”.

Así, CCOO señala a Castilla y León por iniciar la campaña de alto riesgo sin un refuerzo "con antelación suficiente" de personal y medios, brigadas forestales "en situación de precariedad" o un invierno que "se pasó sin realizar labores preventivas".

En el caso de Madrid, "el personal lleva más de un año en huelga y continúa sin categoría profesional" con trabajadores que "tienen los mismos sueldos sin apenas cambios desde 2012" mientras que en Castilla-La Mancha la campaña contra incendios ha comenzado "con menos de la mitad del operativo activo" en centros de trabajo "que carecen de agua, electricidad o aseos".

En Andalucía, el período de riesgo ha comenzado "con retenes incompletos, puestos de vigilancia deteriorados y problemas para contar con los EPI necesarios” y en Galicia, con la subcontratación de tres meses para 200 trabajadores temporales "con escasa formación, apenas experiencia y en condiciones precarias".

En la Comunidad Valenciana, CCOO afirma que existe "un déficit de unos 250 efectivos, con unidades al 60% de capacidad", mientras que Canarias "reclama complementos salariales y regulación profesional" y Baleares "depende de refuerzos externos para afrontar grandes incendios debido a la temporalidad y a la falta de medios". EFE

(foto)

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