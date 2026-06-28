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El martes acaba el plazo de la regularización, un tiempo insuficiente para sus impulsores

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Laura López

Madrid, 28 jun (EFE).- El próximo martes, 30 de junio, finaliza el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes, un tiempo que la plataforma impulsora de la medida 'Regularización Ya' y partidos como PSOE y Sumar ven insuficiente y han pedido prorrogar.

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Los interesados han podido presentar sus peticiones desde el pasado 16 de abril pero muchos han encontrado dificultades para recabar la documentación necesaria: Los últimos datos, del pasado 15 de junio, revelaban que el Ejecutivo había recibido ya 900.000 solicitudes.

En las primeras semanas, el principal escollo fue hacerse con el certificado de vulnerabilidad, necesario solo en algunos casos, pero esta traba fue superada a medida que más ONG se acreditaron para hacer el trámite y el gran problema que ha persistido para algunas nacionalidades como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia ha sido conseguir el certificado de antecedentes penales.

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Ante este escenario, la plataforma 'Regularización Ya', una de las coordinadoras de la campaña que consiguió presentar más de 700.000 firmas en el Congreso pidiendo la medida en forma de Iniciativa Legislativa Popular, que acabó aprobándose en forma de real decreto, ha exigido en las últimas semanas una prórroga.

"No es un favor, es una obligación", ha revindicado en sus redes sociales esta plataforma, que cree que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso con una ampliación de plazo dadas las trabas administrativas que "siguen dejando fuera" a miles migrantes que "cumplieron con todo lo que se les pidió".

Una demanda a la que se han sumado en las últimas semanas los partidos Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, y Podemos, que han pedido al Ejecutivo más tiempo para que nadie se quede fuera.

Otras de las quejas que han aflorado en las últimas semanas es que el plazo de 15 días máximo que se dio el Gobierno para admitir a trámite las peticiones -lo que conlleva una primera autorización provisional- no se ha cumplido en muchos casos.

Esta misma semana recibía la buena noticia José Vicente Velázquez, natural de Cali (Colombia) de 45 años. Le pilló trabajando, sin permiso para hacerlo, en las obras de una casa, según relata en una conversación con EFE.

Vino a España con su mujer el pasado mes de octubre dejando en su natal Colombia a sus hijos, ya mayores de dad, para "buscar la vejez", por lo que la noticia del inicio de este proceso -que beneficia a quienes estén en el país desde antes del 1 de enero de este año- llegó como caída del cielo.

El martes pasado recibió por fin la noticia de que su petición era admitida a trámite, esa tarde llamo a su jefe y, al día siguiente, firmó por fin su contrato.

Para personas como José Vicente este es un gran paso para todo lo que viene después, como conseguir alquilar un piso y dejar la habitación en la que vive con su esposa en un apartamento compartido en Villanueva del Pardillo (Madrid): "Esa parte ha sido un poco compleja", lamenta al ser preguntado por el acceso a la vivienda.

También para, en un futuro más lejano, alcanzar su sueño de montar una empresa con la que algún día dar trabajo a otras personas, para lo que ya estudia una FP de electricidad: "Y, obviamente, con esto ayudaremos también a la economía de España", remata este migrante sobre el futuro que vislumbra para él en su nuevo país. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023494411)

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