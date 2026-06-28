Colombia, Portugal y República Democrática del Congo, 1, 2 y 3 del Grupo K

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- El 0-0 firmado este sábado en Miami ha valido a Colombia para terminar al frente del Grupo K del Mundial con 7 puntos, y a Portugal para asegurar el segundo con 5 con miras a los dieciseisavos de final, instancia a la República Democrática del Congo llega por la vía de los mejores 8 terceros.

Los Cafeteros chocarán en la fase de los 32 mejores con Ghana, este 3 de julio en Kansas City y el equipo de Las Quinas con Croacia un día antes en Toronto.

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República Democrática del Congo terminó la ronda de grupos con 4 puntos al imponerse de remontada en Atlanta por 3-1 a Uzbekistán, la selección que terminó en el sótano sin puntos.

Los Leopardos pasaron de la eliminación con el gol de Uzbekistán a la euforia con la remontada, un resultado histórico por tratarse de su primer éxito en un Mundial y su histórica clasificación a una instancia de clasificación directa.

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Con este resultado se medirán con Inglaterra el 1 de julio. EFE