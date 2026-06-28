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Christiansen deja en el aire su continuidad con Panamá

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East Rutherford (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, dejó en el aire su continuidad en el cargo, tras ser eliminado este sábado en la fase de grupos del Mundial 2026 con tres derrotas y ningún gol a favor ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

"Acabo mi contrato en un par de días y, bueno, necesito un tiempo para analizar todo lo que ha pasado en este Mundial, los seis años que llevo, que llevamos en Panamá, es algo que hay que hablar con muchas partes", señaló el técnico en rueda de prensa, tras perder por 0-2 contra Inglaterra, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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El preparador hispano-danés especificó que hablará sobre su futuro con su familia, que "son los principales perjudicados" de su ausencia durante su periodo al frente del combinado centroamericano.

"Pero, pero, orgulloso de haber pertenecido a esta selección. Hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos y lo que se vio en este Mundial es el reflejo del trabajo de todos", manifestó en tono de despedida.

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Repreguntado sobre su continuidad como seleccionador de Panamá, Christiansen reiteró que tiene que "sopesar" si lo mejor, en este momento, "es continuar, dejarlo o probar algo nuevo".

"Quiero reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en estos tres partidos (del Mundial 2026), sobre lo que ha sido el proceso de convivencia en este tiempo, y sobre lo que es mejor para mí y para la federación", explicó.

"Tampoco hay que ser egoístas. Todos tenemos que querer y buscar qué es lo mejor para progresar. Si es para continuar de la misma manera, no vale la pena. Hay que analizar las cosas y, por eso digo, que se necesita tiempo", añadió.

Panamá puso fin este sábado a su segunda participación en una fase final de un Mundial con pleno de derrotas en la fase de grupos y ningún gol a favor frente a los cuatro recibidos contra Ghana (0-1), Croacia (0-1) e Inglaterra (0-2).

Con todo, el entrenador consideró que la imagen que ha dado el equipo canalero al mundo ha sido "muy buena". EFE

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